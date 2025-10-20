Chivu, Union SG-Inter tappa Champions per sognare in grande: “C’è chi non va in finale da 30 anni…”

L'Inter si appresta alla trasferta contro il Royal Union SG per la terza gara di Champions League, in programma martedì 21 alle 20:45. Un appuntamento fondamentale per i nerazzurri che vi arrivano sull'onda di una striscia positiva di partite e con uno score al momento perfetto in Coppa: 2 vittorie in altrettante uscite e zero reti subite. Per Chivu, dunque, un nuovo test essenziale per il cammino verso la definitiva fuoriuscita dal tunnel del finale della scorsa stagione, da affrontare anche dosando la rosa, tra turnover per i tanti impegni e i problemi fisici di alcuni titolari, un primis Marcus Thuram rimasto ad Appiano. Con un pensiero fisso nella testa, ritornare grandi in Champions: "Noi due finali in tre anni, ci sono squadre che non la vedono da 30…"

La Champions chiama, Chivu risponde, rinnovando la sfida con un obiettivo a lungo termine di cui Union SG-Inter è solo una tappa: "Non stiamo pensando al Napoli, noi giochiamo la Champions che è una competizione da non sottovalutare mai. Abbiamo fatto 2 finali di Champions e raggiungere la finale non è cosa da poco, anzi. Ci sono squadre che non vanno in finale per 30 anni, figuriamoci andare due volte in finale in 3 anni"

Chivu: "La strada è lunga, ma abbiamo tutto per fare bene"

L'approccio resta identico di quello delle ultime gare: mentalità vincente, gruppo compatto e obiettivo preciso. Chivu lo ribadisce in conferenza, sottolineando l'unità d'intenti che da sempre cementa il gruppo con il club: "Noi siamo l'Inter, abbiamo l'obbligo di pensare in grande. Poi tra il dire e il fare la strada è lunga ma abbiamo una società che ci dà tutto per fare bene. Tutti possono partire da titolari, sono felice di avere un gruppo così, mi permette di portare avanti un lavoro in cui credo molto. Io quando vedo gente felice di stare nel gruppo sono più contento"

Chivu: "Lautaro c'è, sta bene. Thuram? Non ci sarà nemmeno a Napoli…"

Sui singoli e sulla formazione che schiererà in Champions, Chivu non entra nel merito dei titolari anche se sottolinea la presenza sicura di capitan Mautaro: "Sta bene, non ha più problemi, li ha avuti prima di Roma. Il giorno dopo Roma ha fatto una buona seduta, oggi si è allenato normalmente. Thuram? C'è bisogno di qualche giorno in più. Non so cosa dirvi, stiamo cercando di recuperarlo al più presto possibile ma a quanto pare non ci sarà a Napoli"