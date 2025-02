video suggerito

Chivu spiazza tutti nella conferenza stampa dopo Parma-Bologna: "I complimenti vanno fatti a Pecchia" Dopo aver battuto il Bolgogna al debutto da allenatore del Parma, in conferenza stampa, Cristian Chivu ha spiazzato tutti: non vuole meriti per questo successo, i complimenti vanno al suo predecessore Fabio Pecchia.

A cura di Michele Mazzeo

Il debutto sulla panchina del Parma non poteva essere più felice per Cristian Chivu che è uscito dal derby emiliano contro il Bologna con un successo per 2-0 che ha permesso di interrompere la lunga striscia negativa e portarsi fuori, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione. Il tecnico romeno è diventato dunque il terzo allenatore nella storia del club ducale a vincere all'esordio assoluto in Serie A dopo Carlo Ancelotti e Pietro Carmignani e lo ha fatto grazie ad una squadra rianimata dal cambio in panchina e molto più pimpante di quella spenta vista negli ultimi mesi con al timone Fabio Pecchia (esonerato dopo il disastroso inizio di 2025 in cui la compagine parmense ottenere solo due punti in sette partite di campionato).

L'ex calciatore, tra le altre, di Roma e Inter però non ha voluto prendersi i meriti di questo successo e nel momento in cui in conferenza stampa gli sono stati fatti i complimenti per questa importante vittoria ha spiazzato tutti rendendo onore al suo predecessore. "I complimenti più che a me vanno fatti all’allenatore e all’uomo Pecchia" ha infatti risposto Cristian Chivu girando di fatto il merito al tecnico di cui ha preso il posto appena qualche giorno prima della sfida del Tardini contro i felsinei.

Il 44enne ha poi anche spiegato perché il merito di questa vittoria va dato al suo predecessore: "Gli vanno fatti per quello che ha fatto per questa squadra e questa città. Ho trovato un gruppo pronto ad affrontare una squadra forte come il Bologna che è costruito per fare la Champions League. Ho provato a riaccendere questa squadra e i ragazzi hanno risposto in maniera eccezionale. Si sono calati nella realtà del Parma che aveva bisogno di fare punti. In questi giorni abbiamo parlato tanto, io ho solo cercato di toccare i tasti giusti per riaccendere la fiamma. Spero che questa vittoria ci dia un pochino di tranquillità e di serenità per fare le cose meglio" ha infatti aggiunto Cristian Chivu svelando perché secondo lui i complimenti per la vittoria nel derby emiliano vadano fatti ala precedente allenatore Fabio Pecchia.