Chivu e il derby contro il Milan da vincere ad ogni costo, ma in campo: “Io non gioco al fantacalcio”

Cristian Chivu ha fatto muro sull’Inter che schiererà contro il Milan, dove il solo assente confermato è Dumfries fermato da un problema alla caviglia. “Una gara come altre ma che vale tanto per i tifosi che vogliono un lunedì senza sfottò. Dovremo sapere soffrire e anche essere sporchi nel nostro gioco”

Cristian Chivu sa perfettamente che la sfida di domenica sera a San Siro tra Inter e Milan sarà una partita unica, senza passato né futuro, in cui conterà solo il presente, lungo 90 minuti. Insomma, un derby come l'ex difensore ne ha vissuti a decine in campo e si appresta a vivere il suo primo da tecnico: "Non esistono favoriti, ci guarderà tutto il mondo e dovremo fare risultato per i tifosi: so perfettamente che altrimenti sarebbe un lunedì duro per loro, fatto di sfottò". Poi, l'occhio su ciò che potrà avvenire e quali titolari schierare, ma senza dare alcuna indicazione nella perfetta vigilia costruita tra tattica e pretattica, con un messaggio chiaro: "Io non gioco al fantacalcio…".

Chivu fa muro sull'Inter che sarà contro il Milan: "Io non gioco al fantacalcio…"

Thuram? Lautaro? Barrella? Acerbi? Chivu è un muro sui titolari di domenica sera per Inter-Milan. Ha tutti a disposizione con il solo esterno olandese out per un problema alla caviglia ma non vuole parlare di formazione, scelte, moduli, giocatori. L'attenzione va all'evento in sé, il derby, il primo stagionale che potrebbe essere già spartiacque per mille e una ragione che non passa di certo sulle indicazioni da dare alla vigilia su chi schierare: "Chi gioca o chi non gioca? Io non faccio il fantacalcio" ha risposto laconicamente a chi gli chiedeva anteprime.

Chivu e il valore di Inter-Milan: "Sappiamo quanto conti per un tifoso. Dunque, regaleremo un lunedì niente sfottò"

Dopotutto, di derby ne ha giocati tanti, sa cosa significhi una partita del genere, al di là del calendario, classifiche, assenti e presenti: "Si parte sempre alla pari, dallo 0-0 senza favoriti" ricorda Chivu ai più smemorati. "E' una gara diversa ovviamente perché è bella, sentita, tutti in mondovisione ci guarderanno. Ma ci sono sempre i soliti tre punti in palio e la stiamo preparando seriamente come ogni altro match". Con un pensiero in più, rivolto ai tifosi: "Sappiamo cosa rappresenta e capiamo quanto ci tengono ad avere un lunedì sereno e a non subire lo sfottò dell'amico."

Chivu e la partita "sporca" contro il Milan: "Pronti anche a fare qualche fallo in più"

Per Chivu la "prima" assoluta in panchina contro il Milan è vissuta senza ansie particolari. La concentrazione è rivolta tutta agli avversari e al collega che avrà di fronte, Max Allegri un tecnico di enorme esperienza che saprà trovare le soluzioni giuste per mettere in difficoltà l'Inter: "Sa essere semplice e pragmatico, ma sfruttare anche al massimo il suo gruppo: dovremo essere attenti e disponibili dal punto di vista mentale. Dovremo sapere accettare di soffrire, facendo anche i conti con la bravura degli avversari, sporcando le giocate, facendo qualche fallo in più, aggiungendo qualcosa al nostro piano gioco"