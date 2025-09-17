Chivu debutta in Champions sulla panchina dell’Inter con la scommessa Pio Esposito: “E’ pronto”

Cristian Chivu h spiegato il motivo per cui l’Inter contro l’Ajax in attacco al fianco di Thuram avrà Pio Esposito e non Lautaro Martinez. Non c’entra nulla il turn over post sconfitta con la Juve, ma scelte dettate dalle situazioni e dalla convinzione che l’ex Spezia può fare subito benissimo.

Cristian Chivu a pochi minuti dalla sfida che lo vedrà al debutto ufficiale da tecnico dell'Inter contro l'Ajax in Champions League ha rotto gli indugi e ha deciso di cambiare in attacco, complice le condizioni di Lautaro Martinez non al cento per cento per i problemi alla schiena. "Si allena bene, è pronto, come tutti gli altri attaccanti a mia disposizione", le parole dell'allenatore nerazzurro che inserirà il suo pupillo in avanti in coppia con Thuram.

Chivu sceglie Pio Esposito come spalla di Thuran in Champions: "E' pronto"

Nessun dubbio sulla scelta iniziale: Pio Esposito scende in campo con una maglia da titolare contro l'Ajax per l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League che coinciderà con il debutto assoluto di Chivu come tecnico nerazzurro e a questo punto del giovanissimo attaccante. Le parole dell'ex difensore oggi a capo della prima squadra nel dopo Inzaghi, sono state chiare: "Si allena bene ed è pronto. Un po' come tutti gli attaccanti che ho a disposizione, che sono di assoluto livello". Una investitura ufficiale, per uno dei nomi più attesi da parte dei tifosi che si attendono un pronto riscatto dopo gli inciampi in campionato.

Come sta Lautaro, Chivu rassicura: "Pronto per la ripresa, se serve"

Fatte le scelte in avanti, la domanda che serpeggia tra il popolo nerazzurro a questo punto sono tutte per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro difficilmente lascia spazio ad altri, soprattutto quando la gara e la storia chiamano, ma la situazione non gli ha consentito di poter scendere in campo dal primo minuto. Il motivo? I dolori alla schiena che lo hanno fermato durante la settimana e che erano stati tali da fargli saltare anche qualche rifinitura. Così, niente ThuLa per la prima europea del dopo Inzaghi, con Chivu però che rasserena l'ambiente: "Lautaro c'è, si siederà in panchina, non era al meglio. Ma è pronto ad entrare nella ripresa, in base anche a come andrà la partita".

Le scelte di Chivu per Ajax-Inter: Sommer resta titolare in porta

La formazione dell'Inter è presto fatta con Chivu che conferma l'assoluta fermezza di portare avanti le proprie idee: nessun turn over "punitivo" o cambio dettato dalle bocciature a mezzo stampa. Così Sommer resta tra i pali anche se Martinez verrà utilizzato in stagione, ma senza scardinare le gerarchie che sono chiare nella testa del tecnico. Ecco dunque, come scenderà l'Inter in campo ad Amsterdam contro l'Ajax:

Ajax (4-3-3) Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga.

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.