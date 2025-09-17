Ajax-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

Ajax-Inter sarà visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva, solo su Amazon Prime Video, non ci sarà alcuna possibilità di vederla in chiaro su TV8 né sui canali di Sky. Telecronaca di Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini come commento tecnico. Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato saranno gli inviati a bordocampo. Giulia Mizzoni condurrà invece interviste e commenti in diretta dalla Johan Cruijff Arena insieme a Clarence Seedorf, Julio Cesar e Luca Toni che saranno alcuni dei talent presenti all'evento. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.