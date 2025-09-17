Ajax-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Ajax-Inter per la prima giornata della fase campionato di Champions League. Chivu sceglie Bonny al fianco di Thuram in attacco, Lautaro in panchina. Diretta TV e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.
Come arriva l'Ajax a questa sfida
L'Ajax di Heitinga arriva a questa sfida dopo aver conquistato 11 punti nelle prime 5 sfide di campionato. Nell'ultimo turno i Lancieri hanno battuto 3-1 lo Zwolle e dopo la sfida interna contro i nerazzurri in Champions ci sarà il big match di campionato contro il PSV che però ha perso all'esordio in Champions nella giornata di ieri finendo ko col punteggio di 3-1 contro la Royale Union Saint-Gilloise.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter arriva a questa partita non in una situazione ottimale. La squadra di Chivu ha iniziato il campionato perdendo due delle prime tre partite in campionato. Dopo il 5-0 sul Torino sono poi arrivate le sconfitte contro l'Udinese in casa e soprattutto la Juventus all'Allianz Stadium con il punteggio di 4-3. I nerazzurri sperano di poter invertire la rotta subito con la prima giornata della fase campionato di Champions League.
Ajax-Inter: formazioni ufficiali
Ajax (4-3-3) Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga.
Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.
Dove vedere Ajax-Inter di Serie A in TV e streaming
Ajax-Inter sarà visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva, solo su Amazon Prime Video, non ci sarà alcuna possibilità di vederla in chiaro su TV8 né sui canali di Sky. Telecronaca di Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini come commento tecnico. Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato saranno gli inviati a bordocampo. Giulia Mizzoni condurrà invece interviste e commenti in diretta dalla Johan Cruijff Arena insieme a Clarence Seedorf, Julio Cesar e Luca Toni che saranno alcuni dei talent presenti all'evento. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.