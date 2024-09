Chiesa può esordire con il Liverpool contro il Milan: è tra i convocati di Slot per la Champions

video suggerito

Milan-Liverpool, le luci di San Siro e la Champions League, l'esordio di Federico Chiesa con gli inglesi non potrebbe essere più suggestivo di così. L'ex giocatore della Juventus scalpita per giocare la sua prima partita sotto la gestione di Arne Slot e la prima occasione potrebbe arrivare a Milano, in uno stadio in cui ha giocato tante volte e dove ha segnato 4 gol.

Chiesa convocato per il Milan

La grande notizia è che Chiesa è presente nella lista dei convocati stilata da Slot per la partita di Champions League contro il Milan. Da quando è arrivato a Liverpool non è ancora sceso in campo: nella sconfitta contro il Nottingham in campionato è rimasto in tribuna, ma anche per lui è arrivato il momento di mettersi in gioco con la nuova maglia nella competizione più importante di tutte.

Aspetta l'esordio con il Liverpool

Impensabile vederlo in campo dal primo minuto, visto che la concorrenza per il ruolo è spietata e le gerarchie di Slot sono ben definite, ma c'è una possibilità di essere inserito tra i cambi dell'allenatore. Chiesa spera di poter giocare almeno qualche minuto per battezzare la sua avventura al Liverpool prima di sgomitare per trovare sempre più spazio: tra campionato, coppe nazionali e anche l'Europa potrebbero esserci diverse occasioni per lui.

L'esordio sarà solo il primo passo, perché in Inghilterra Chiesa dovrà riprendere il filo della sua carriera. Alla Juventus è finito fuori squadra con Thiago Motta e il rischio era quello di essere tagliato fuori da tutto. La Premier League gli ha aperto le porte e ad Anfield lo hanno accolto con grande clamore, ma adesso tocca a lui conquistare la fiducia dell'allenatore e anche dei tifosi, magari cominciando proprio dalla sua Italia e dalla Champions League.