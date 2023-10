Chiesa non riesce ad accettare una Juve senza Champions: “Rosico perché il Milan è arrivato quinto” Federico Chiesa ha parlato della Juventus fuori dalla Champions nel corso di un’intervista. L’attaccante bianconero ha sottolineato come sia frustrante vedere in campo il Milan: “Rosico perché è arrivato quinto”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Federico Chiesa si sta dimostrando uno degli elementi più positivi di questo inizio di stagione alla Juventus. Bianconeri che stanno vivendo un'annata diversa dalle altre fuori dalle coppe europee e da quella Champions conquistata lo scorso anno e sul campo e tolta d'ufficio per le note vicende giudiziarie che hanno riguardato la società. Una ferita ancora aperta per l'ex Fiorentina che ora sta lottando con i suoi compagni di squadra e con mister Allegri per riconquistare l'accesso nella prossima edizione.

Nel corso di un'intervista a Tuttosport, il giocatore ha affrontato diversi argomenti. Dalla Juventus fino alla Nazionale soffermandosi chiaramente sul nuovo ciclo bianconero in cui Chiesa e Vlahovic sono i pilastri da cui ripartire. "L’unica cosa di cui ho parlato con Giuntoli, quando ha assunto il nuovo incarico e mi ha telefonato: ‘Direttore, mi serve una grande preparazione per tornare in forma'". Obiettivo tornare in Champions perché guardarla dal divano è dura: "L'avevamo meritata e ci è stata sottratta".

Chiesa in azione contro l’Atalanta.

Chiesa non ci sta e ribadisce il concetto di base, ovvero che la squadra aveva fatto tanti sforzi per conquistarsi un posto nella competizione più prestigiosa d'Europa. "È una Juventus alle prese con una situazione particolare, insolita nella storia del club – ha spiegato – Ma lo è soltanto perché l’Europa ci è stata tolta dopo averla conquistata. Due volte, per altro, visto che anche con il -10 ci saremmo comunque qualificati per la Conference League". Ma è tempo di guardare avanti anche se il martedì e il mercoledì ora sono giorni amari.

"Eh… le guardo, le guardo le partite di Champions (sorride, fa una pausa, si guarda attorno, ndr) – si legge nell'intervista – E rosico pure un po’, ma soltanto perché quel palcoscenico l’avevamo meritato e ci è stato sottratto". La puntualizzazione dell'attaccante bianconero: "Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions soltanto perché a noi è stata tolta…". Detto ciò ora la testa è al campionato e al derby contro il Torino: "Ci attende una grande partita contro un Toro che verrà allo Stadium a fare la battaglia".