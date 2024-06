video suggerito

Chiellini prima di Italia-Spagna punta ancora sulla difesa: "C'è un calciatore che è fortissimo" Secondo l'ex capitano della Nazionale, la chiave per l'Italia sarà la forza in difesa. E sulla vittoria agli Europei del 2021 ricorda come in quella partita "Abbiamo sofferto come cani".

A cura di Gabriele Mento

Alla vigilia della partita Italia-Spagna degli Europei 2024, Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga intervista ad AS, testata sportiva spagnola online, dove ha raccontato quali è il suo giocatore preferito della Nazionale, e dato un suo pronostico sulle favorite per la vittoria del torneo.

Bastoni miglior difensore dell'Italia

Secondo Chiellini, il perno della difesa azzurra è Alessandro Bastoni, considerato dall'ex capitano della Nazionale il miglior difensore a disposizione di Spalletti. "A livello tecnico ce ne sono pochi al suo livello, sta crescendo e interpretando bene la nuova evoluzione del calcio, meno posizionale e sempre più tecnico e offensivo. Gioca in una difesa a tre, ma è in grado di cambiare posizione e di proporsi in avanti".

Sugli Azzurri di Spalletti, Chiellini spiega come "Difenderanno il titolo con orgoglio. Il gruppo è cambiato tanto, ma Spalletti sta facendo un ottimo lavoro ed è una garanzia per il progetto", mentre invece la Spagna "sta vivendo un cambio di ciclo, con l'assenza di alcuni grandi nomi, ma restano una squadra temibile, con la squadra che dovrà essere costruita attorno al talento di Rodri".

Le favorite per gli Europei 2021 secondo Chiellini

Per l'ex capitano della Juventus, le favorite per gli Europei sono Francia, Inghilterra e Portogallo, "Le altre sono dietro, ma attenzione, quando abbiamo vinto non eravamo i più forti. È solo questione di essere pronti per tre settimane, forse anche meno, come il Portogallo che nel 2016 vinse dopo una fase a gironi mediocre".

Chiellini e la ferita della finale degli Europei 2012

L'Italia nel 2012 era riuscita a pareggiare contro la Spagna nella fase a gironi, ma in finale non ci fu proprio partita, con gli iberici che si imposero per 4-0, con Chiellini che recuperò in extremis dall'infortunio patito contro l'Irlanda. "Ho giocato la finale praticamente senza allenarmi. Nella fase a gironi avevamo avuto tempo per preparare la partita contro la Spagna, mentre in finale la situazione fu molto diversa. Giocammo giovedì sera a Varsavia contro la Germania, siamo arrivati alle cinque del mattino a Cracovia e sabato mattina abbiamo viaggiato in aereo per altre tre ore per arrivare a Kiev. Eravamo distrutti, avevamo dato tutto contro la Germania".

Nel 2021 però arrivò la rivincita, sia per Chiellini che per gli Azzurri. "È stata la soddisfazione più grande della mia carriera. Abbiamo vinto, nonostante in quella partita abbiamo sofferto come cani". In quell'occasione Chiellini fu anche protagonista di un siparietto prima dei rigori con Jordi Alba, quando ci fu confusione nel sorteggio prima dei calci di rigore. Il capitano della Nazionale fu in grado di ridere e scherzare per stemperare la tensione dopo l'equivoco con l'arbitro, abbracciando Jordi Alba che invece era visivamente a disagio, in un'immagine che è diventata il simbolo del trionfo di Wembley di tre anni fa.