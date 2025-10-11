Calcio
Chiellini è pronto per diventare consigliere in Federcalcio: cosa manca per la sua nomina ufficiale

Giorgio Chiellini potrebbe presto entrare a far parte del Consiglio federale come nuovo membro al posto di Francesco Calvo insieme a Marotta e Campoccia.
A cura di Fabrizio Rinelli
La scalata di Giorgio Chiellini nel calcio italiano non si è fermato ai successi con la Juventus e a quelli con la Nazionale dopo la vittoria degli Europei 20-21. L'ex difensore bianconero, oggi Director of Football Strategy del club, è favorito per rappresentare la Lega serie A nel ruolo di consigliere federale. Marotta spinge per lui, due dirigenti sono già pronti a fare un passo indietro. A scriverlo è Repubblica che sottolinea come Chiellini sarebbe infatti il favorito a occupare il posto vacante in quota Lega Serie A come consigliere federale. 

Tutto questo può avvenire dopo che Francesco Calvo, lasciando proprio la Juve per sposare il progetto Aston Villa, aveva perso il posto nell'organismo di governo della Figc. Per Chiellini sarebbe l'ennesimo passo importante verso una scalata politica nel mondo del calcio a dir poco considerevole che l'ha visto raggiungere un ruolo di spicco subito nella nuova Juventus di Comolli che presto potrebbe anche riservargli un ruolo nel cda del club bianconero che si sta andando a definire.

Chiellini nella nuova veste di dirigente bianconero.
Chiellini nella nuova veste di dirigente bianconero.

Chiellini avrebbe dalla sua parte gran parte dei consensi per questa nomina. La votazione in Lega Calcio è prevista il prossimo 3 novembre e, oltre a Chiellini, ci sono in corsa Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce che però dovrebbero farsi da parte in nome dell'unità dell'assemblea. Questo perché si vuole anche rispettare la successione naturale da un dirigente juventino all'altro ma anche perché la Lega A nel Consiglio Federale è molto unita anche per via dei risultati raggiunti dallo stesso Marotta e Campoccia, presidente dell'Udinese insieme a Calvo che però ha ora lasciato l'incarico.

Chiellini con Comolli, Tudor e Modesto.
Chiellini con Comolli, Tudor e Modesto.

Inizialmente si pensava che i seggi riservati alla Serie A potessero passare da tre a quattro e invece non è stato così con Chiellini favoritissimo a prendere il posto di Calvo. Quest'ultimo, insieme a Marotta e Campoccia erano riusciti a portare risultati considerevoli come ad esempio l’accordo con l’Associazione Calciatori (Aic) in base al quale, in caso di retrocessione in serie B, lo stipendio dei calciatori viene ridotto del 25%. Questa per tanti è stata vista come una piccola grande vittoria soprattutto per le squadre che lottano nella parte destra della classifica.

Calcio
Notizie
