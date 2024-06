video suggerito

Chi vince gli Europei 2024 secondo l’algoritmo: Italia eliminata ai quarti di finale Secondo il supercomputer di Opta Analyst, sono Inghilterra e Francia le due squadre favorite per vincere gli Europei. L’Italia, invece, ha solo il 5% di probabilità di riconfermarsi sul tetto d’Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Chi vincerà i prossimi Europei? Nessuno lo può sapere con certezza in anticipo, e i pronostici della vigilia vengono spesso sovvertiti dal campo. Ma tramite l'utilizzo di dati e statistiche avanzate, Opta Analyst ha raccontato quali sono le squadre favorite per vincere il torneo, e l'Italia non è tra queste.

Inghilterra e Francia favorite per vincere gli Europei

Secondo il supercomputer di Opta, sono due le squadre favorite per vincere il torneo. Inghilterra e Francia hanno infatti entrambe quasi una possibilità su cinque di conquistare il titolo. Al primo posto ci sono gli inglesi, con il 19,9% di possibilità di vincere il primo campionato europeo della loro storia, dopo essere stati sconfitti dall'Italia nella scorsa edizione. A breve distanza segue la Francia, accreditata del 19,2% di possibilità di conquistare il loro terzo titolo continentale. Inghilterra e Francia sono anche le uniche due nazioni che secondo Opta hanno oltre il 30% di probabilità di arrivare in finale.

Più staccate, secondo il supercomputer, tutte le altre nazionali, con la Germania in terza posizione accreditata del 12,6% di possibilità di vittoria finale, mentre tutte le altre, a partire da Spagna e Portogallo, sono sotto il 10%.

Poche possibilità per l'Italia di riconfermarsi

Le possibilità per l'Italia di tornare sul tetto d'Europa non sono tante. Dopo aver mancato l'accesso agli scorsi Mondiali, e dopo un percorso di qualificazione tutt'altro che agevole, l'Italia è soltanto settima nella griglia delle favorite, con il 5% di probabilità di vincere il torneo. Gli azzurri hanno una probabilità dell‘80% di passare il girone, con poco meno di una possibilità su due di arrivare ai quarti di finale.

Le poche possibilità date agli azzurri di poter vincere gli Europei, però, non devono spaventare più di tanto. Anche nella scorsa edizione, l'Italia secondo le previsioni di Opta aveva appena il 7,6% di vincere il titolo, mentre le favorite erano Francia, eliminata agli ottavi dalla Svizzera ai rigori, e il Belgio, estromessi proprio dagli azzurri.