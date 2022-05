Chi va in Serie A tra Pisa e Monza nella finale playoff Serie B: cosa succede in caso di parità Oggi, domenica 29 maggio 2022, si gioca la finale di ritorno dei playoff della Serie B 2021-2022 tra Pisa e Monza: cosa succede in caso di parità, le combinazioni e i risultati che decideranno la terza promozione in Serie A.

A cura di Vito Lamorte

Pisa e Monza si giocano tutto in 90 minuti. Oggi, domenica 29 maggio 2022, si gioca la finale di ritorno dei playoff della Serie B 2021-2022 tra i toscani e i brianzoli: soltanto una delle due verrà promossa in Serie A dopo Lecce e Cremonese. Nella gara d'andata la squadra di Giovanni Stroppa ha vinto per 2-1 grazie alle reti di Mota Carvalho e Gytkjaer ma nei secondi final è arrivato il gol di Berra che ha lasciato aperto ogni tipo di discorso per il return match all'Arena Garibaldi di Pisa. I ragazzi di Luca D'Angelo hanno esultato al fischio finale della gara dell'U-Power Stadium perché consapevoli dell'importanza della rete che ha ridotto le distanze in vista della sfida che deciderà la terza promozione dalla Serie B al massimo torneo calcistico italiano.

A differenza degli anni scorsi, la regola dei gol in trasferta non vale più e che in caso di parità nella differenza reti tra le due squadre dopo i 180′ si andrà ai tempi supplementari e, in caso di sfida ancora in equilibrio, ai calci di rigore.

Pisa in Serie A se… Cosa serve per vincere i playoff

Il Pisa è costretto a vincere nel gara di ritorno per centrare la promozione: in caso di successo con un goal di scarto, la contesa si allungherebbe ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. Nel caso in cui i nerazzurri vincessero con due o più reti di scarto sarebbero promossi in Serie A dopo più di trent'anni.

Cosa serve al Monza per andare in Serie A contro il Pisa

Discorso diverso per il Monza, che dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata ha due risultati su tre a disposizione per centrare la sua prima storica promozione in Serie A.

Cosa succede se Pisa-Monza finisce in pareggio ai playoff di Serie B

Come già anticipato in varie forme, quest'anno la regola dei gol in trasferta non vale più e nel caso in cui le due squadre che si giocano la promozione in Serie A si trovassero con la differenza reti in parità dopo i due match si procederebbe con i tempi supplementari e i tiri dal dischetto, se non la situazione non dovesse sbloccarsi.