Chi va agli ottavi di Euro 2024 tra Belgio, Ucraina, Romania e Slovacchia: tutte le combinazioni Tutte e quattro le squadre sono appaiate a quota tre punti dopo le prime due giornate, e si giocheranno tutto nell'ultima partita del girone. Chi vince è sicuro di passare agli ottavi di finale, e anche arrivare al terzo posto può garantire il passaggio del turno. Ecco tutte le possibili combinazioni.

Il girone E degli Europei 2024 è in una situazione che non si era mai verificata nella storia. Dopo le prime due giornate, infatti, Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina sono tutte appaiate a quota tre punti. L'ultima giornata sarà quindi ovviamente decisiva per stabilire il passaggio del turno e completare il tabellone degli ottavi di finale, con ottime possibilità che anche la terza classificata conquisti l'accesso agli ottavi di finale.

Le possibili combinazioni nella classifica del girone E

Le partite in programma nell'ultimo turno del girone E sono Slovacchia-Romania e Ucraina-Belgio. Essendo tutte appaiate a tre punti, chi vincerà il proprio incontro sarà sicuro di passare il turno. Se nessuna delle due partite finirà in parità, per stabilire chi terminerà il proprio girone al primo posto sarà fondamentale lo scontro diretto. Stesso discorso per quanto riguarda la terza posizione, che potrebbe comunque garantire l'accesso agli ottavi di finale tramite il ripescaggio delle migliori terze.

Queste sono tutte le possibili combinazioni delle quattro squadre del girone E

BELGIO:

Se vince: è primo se la Slovacchia perde o pareggia con la Romania, è secondo se la Slovacchia vince

Se pareggia: è secondo a prescindere dal risultato di Slovacchia-Romania

Se perde: è terzo (e qualificato agli ottavi) se la Slovacchia vince con la Romania, altrimenti è quarto ed eliminato

UCRAINA:

Se vince: è prima se il la Romania perde o pareggia con la Slovacchia, è seconda se la Romania vince

Se pareggia: è terza (e qualificata agli ottavi) se Slovacchia-Romania non finisce in parità, altrimenti è quarta

Se perde: è terza se la Romania vince con la Slovacchia (la qualificazione dipenderebbe dalla differenza reti e dai risultati del gruppo F), altrimenti è quarta ed eliminata

SLOVACCHIA:

Se vince: è prima se l'Ucraina perde o pareggia con il Belgio, è seconda se l'Ucraina vince

Se pareggia: è terza a prescindere dal risultato di Ucraina-Belgio

Se perde: è terza (e qualificata agli ottavi) se l'Ucraina vince con il Belgio, altrimenti è quarto ed eliminato

ROMANIA:

Se vince: è prima se il Belgio perde o pareggia con l'Ucraina, è seconda se il Belgio vince

Se pareggia: è prima se anche Ucraina-Belgio finisce in parità, altrimenti è seconda

Se perde: è terza (e qualificata agli ottavi) se il Belgio vince con l'Ucraina, altrimenti è quarta ed eliminata

Il tabellone delle squadre del girone E: chi incrocia l'Italia

La classifica del girone E interesserà direttamente anche l'Italia. Infatti, mentre la seconda squadra classificata sarà certamente nella parte alta del tabellone, insieme a Francia, Spagna, Germania e Portogallo, chi vincerà il girone finirà nella parte bassa dove è presente anche l'Italia. Nella parte bassa del tabellone, potrebbe finire anche la squadra che concluderà al terzo posto (se si qualificherà agli ottavi) che potrebbe incontrare l'Inghilterra agli ottavi di finale e finire nello stesso quarto dell'Italia. Ma tutto dipenderà anche dai risultati del girone F.