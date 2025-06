Chi sono le persone nominate da Spalletti alla domanda sul tradimento che lo ha fatto crollare

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

"Ti senti tradito da qualcuno o da qualcosa?". È l'ultima domanda che è stata posta a Luciano Spalletti prima che quest'ultimo lasciasse la conferenza stampa dopo aver annunciato di essere stato esonerato da Gabriele Gravina, Presidente della FIGC. Spalletti fa capire di non voler credere alla teoria del complotto e di non voler sentire parlare di tradimenti. A quella domanda però non riesce a rispondere come vorrebbe per via di un mix di emozioni che in quel momento stava vivendo. E così fa solo 6 nomi prima di alzarsi dalla sua postazione e andare via.

"Perché.. l'ho detto ora….Gravina, Giancarlo, Marco, Mauro, Roberto, Emiliano". Dopo questa frase Spalletti lascia tra gli applausi la sala stampa che ha capito il momento attraversato dal CT deluso sicuramente da questa decisione e forse di non essere riuscito nel suo intento. Ma chi sono le persone di cui Spalletti ha parlato annunciandole solo per nome? Se per Gravina di certo non c'è bisogno di un approfondimento per gli altri evidentemente sì. Non si tratta di calciatori e né di elementi del suo staff tecnico, ma altre persone che ruotano attorno alla Nazionale.

Gravina al fianco di Spalletti.

Persone che lavorano nell'ombra ma che sono fondamentali per la crescita dell'Italia, della Federazione e di tutto il movimento calcistico azzurro. Spalletti inizia ad abbozzare un ragionamento e nomina una serie di persone a lui vicine per poi fermarsi e andarsene. Il primo dopo Gravina, presidente federale dal 2018, è Giancarlo Viglione. Si tratta di un avvocato responsabile delle relazioni istituzionali e dell’Ufficio Legislativo della Figc per il supporto ai vertici federali nelle relazioni con le autorità istituzionali, sportive e governative. Un ruolo decisivo, strategico, affidato da Gravina a uno degli uomini a lui più vicini e fidati.

Chi sono le altre persone nominate da Spalletti in conferenza stampa

Poi c'è Marco Brunelli che dal 18 febbraio 2019 ricopre il ruolo di Segretario Generale della FIGC. In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi di vertice nella Lega Serie A, della quale è stato Amministratore delegato dal 2018 al 2019, Direttore Generale dal 2010 al 2019, e Segretario Generale dell’allora Lega Nazionale Professionisti dal 2004 al 2010. Spalletti ha poi indicato Mauro Vladovich, attuale segretario organizzativo del Club Italia, che è stato dal 1994 al 2018 anche il segretario della Nazionale A. Tra loro poi ci sono anche Roberto Coramusi a cui è affidato il Coordinamento Relazioni Esterne ed Ecosistema Digitale della Comunicazione a diretto riporto del presidente Gravina. Infine Emiliano Cozzi, ovvero il segretario della nazionale A.