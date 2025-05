video suggerito

Chi è Szymon Marciniak, l’arbitro di Inter-Barcellona con un passato tribolato: i suoi precedenti Szymon Marciniak è l’arbitro di Inter-Barcellona con un passato tribolato. Il direttore di gara polacco conta 9 precedenti con i nerazzurri, il più noto la finale di Champions del 2023. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il destino dell'Inter in Champions League si incrocia ancora una volta con l'arbitro Szymon Marciniak. Il 44enne direttore di gara polacco è stato infatti designato dalla Uefa per la semifinale di ritorno al Meazza tra i nerazzurri e il Barcellona dopo il 3-3 dell'andata. Marciniak si ritrova di nuovo sul cammino dell'Inter dopo averla arbitrata in 9 occasioni di cui 4 molto recenti. Lo scorso anno c'era proprio Marciniak a dirigere la partita che l'Inter perse ai rigori a Madrid contro l'Atletico di Simeone ma soprattutto nella finale Champions 2023 persa contro il Manchester City. Marciniak viene anche ricordo per il mancato rigore al Napoli nei quarti di finale di Champions 2023 per quel fallo di Leao su Lozano.

Personaggio controverso Marciniak che nel corso della sua carriera è stato spesso riconosciuto soprattutto per il suo passato tribolato fatto di scandali e polemiche. Il direttore di gara polacco infatti è finito nel mirino della critica montata dalla stampa catalana che lo accusa di essere un tifoso del Real Madrid. Per questo è stato pubblicato un vecchio video in cui lo si ritrae con un “regalo” firmato Real. Ma Marciniak è finito nel mirino dell'opinione pubblica anche per la sua partecipazione qualche anno fa a una manifestazione di un partito polacco di estrema destra.

Marciniak durante Atletico-Inter.

I precedenti di Marciniak con Inter e Barcellona

Marciniak ha dunque diretto l'Inter in 9 occasioni durante la sua carriera. Coadiuvato dai guardalinee Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, anche loro polacchi come il quarto ufficiale Pawel Raczkowski. Var e Avar saranno invece gli olandesi Dennis Johan Higler e Pol van Boekel. iI bilancio non è positivo per i nerazzurri: 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla scorsa edizione della Champions con il ko nerazzurro contro l'Atletico e la sconfitta nella finale 2023 contro il City di Guardiola.

Marciniak ha inoltre già diretto due gare tra Inter e Barcellona: la prima, nella fase a gironi dell'edizione 18/19, terminata 1-1 a San Siro; la seconda, nella fase a gironi dell'edizione 22/23, 3-3 al Camp Nou. Sono cinque invece i precedenti in cui Marciniak ha arbitrato la squadra del Barcellona, ​​l’ultimo dei quali è stato un pareggio per 3-3 contro l’Inter nella fase a gironi della Champions 2022/23. Il direttore di gara polacco ha anche arbitrato il match dei catalani contro il Lione nel ritorno degli ottavi della stagione 2018-19.

Marciniak durante la finale dei Mondiali 2022.

Marciniak e la polemica per l'ultima finale dei Mondiali

L’arbitro Marciniak ha diretto la finale dei Mondiali 2022 giocata in Qatar tra Francia e Argentina. Una volta tornato in Polonia, ha risposto in modo sorprendente alle polemiche nate in Francia proprio dopo il suo arbitraggio. A far discutere oltre al rigore fischiato all'Albiceleste, e alla gestione dei cartellini, fu quanto successo in occasione del gol del 3-2 di Messi. E Marciniak in quel caso decise di intervenire in conferenza stampa. Si era parlato di un ingresso in campo di giocatori argentini in panchina prima del gol di Messi. I francesi per questo chiedevano l'annullamento del gol.

L'esperto direttore di gara allora ha lasciato tutti di sasso, tirando fuori improvvisamente lo smartphone mostrando un'altra "invasione di campo", questa volta dei transalpini. "I francesi non hanno menzionato questa foto, dove si vede come ci siano sette francesi in campo – spiegò -. Si sta cercando un appiglio su ogni cosa e questa non è serietà".

Marciniak tifoso del Real Madrid, la polemica dalla Spagna

Ma Marciniak ha fatto discutere anche alla vigilia di questa semifinale di ritorno di Champions dell'Inter contro il Barcellona. Il direttore di gara è stato infatti accusato, principalmente dalla stampa catalana, di essere tifoso del Real Madrid. Per questo motivo, e valorizzando la propria tesi, i quotidiani catalani hanno tirato fuori un video che ritrae Marciniak prima della sfida di Champions tra Real e Bayern del 2023. Il direttore di gara era negli spogliatoi dell'arbitro quando a un certo punto la telecamere si porta a mostrare un dettaglio.

Si tratta di un oggetto, precisamente un astuccio che reca il logo dei blancos, su un tavolino dove sono posti altri effetti personali del direttore di gara. Un filmato che risale oramai ad oltre due anni fa ma che puntualmente ritorna in auge quando c'è da rinverdire i sospetti di "madridismo" dell'arbitro a proprio uso e consumo. Di fatto si tratta di "regali" di questo genere vengono fatti dai club di casa agli staff arbitrali come semplice cortesie.

Marciniak ha 44 anni e i suoi precedenti con l'Inter sono 9 in totale.

La partecipazione di Marciniak a una manifestazione di un partito polacco di estrema destra

Ma negli anni Marciniak è finito anche nella polemica per via della sua partecipazione a una manifestazione di un partito polacco di estrema destra. Prima della finale di Champions 2023 tra Inter e Manchester City, il direttore di gara rischiò la sospensione per via della sua presenza a una manifestazione di estrema destra organizzata in Polonia dal suo connazionale Mentzen. Il politico polacco è noto per le sue posizione antisemite, xenofobe e omofobe. Marciniak fu immediatamente chiamato dalla Uefa per chiarire tutto ciò.

La Uefa di fatto confermò la sua presenza per quella finale di Champions facendo rientrare tutto il caso accettando le spiegazioni di Marciniak. Lo stesso arbitro si scusò pubblicamente con chi si fosse sentito toccato dalla sua presenza a quell'evento. "Voglio esprimere le mie più sentite scuse per il mio coinvolgimento e per qualsiasi angoscia o danno che possa aver causato. Dopo la mia riflessione e ulteriori indagini, è diventato evidente che sono stato gravemente fuorviato e completamente all'oscuro della vera natura dell'evento in questione".