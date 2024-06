video suggerito

Chi è Rafa Marin, primo colpo di mercato del Napoli di Conte: ha segnato un gol da 70 metri Rafa Marin è il primo colpo di mercato del Napoli nell'era Conte. Il difensore spagnolo arriva dal Real Madrid e le sue caratteristiche hanno colpito il tecnico salentino.

Rafa Marin sarà il primo acquisto dell'era Conte-Manna al Napoli. L'accordo con il Real Madrid è stato raggiunto e il difensore centrale spagnolo potrà ora vestire la maglia degli azzurri e mettersi a disposizione del tecnico salentino. Secondo Sky Sport sono stati definitivi tutti i dettagli del trasferimento del difensore dal club delle Merengues agli azzurri. Un colpo a fari spenti portato avanti da Manna che aveva necessità di rinforzare il pacchetto arretrato del Napoli fortemente destabilizzato la scorsa estate dopo la partenza di Kim finito al Bayern Monaco.

Il trasferimento di Rafa Marin al Napoli avverrà a titolo definitivo. Si stanno limando solo gli ultimi dettagli per perfezionare la formula e la possibilità che il Real possa inserire una "recompra" ma sostanzialmente c'è accordo su tutto. Marin è un classe 2002 fortemente voluto dalla dirigenza azzurra che ha puntato su un giocatore che nell'ultima stagione in Liga ha militato in prestito all'Alaves totalizzando per 33 presenze senza però segnare né gol né assist. Marin ha il vantaggio di poter agire anche come terzino e anche per questo motivo piace molto al Napoli.

Rafa Marin è un difensore spagnolo classe 2002 che ha giocato all'Alcolea e Centro Historico prima di accasarsi al Siviglia dal 2014 al 2016. A 14 anni l'ingresso nella cantera del Real Madrid fino alla squadra B del Castilla. Si tratta di un giocatore dotato di grande struttura fisica, essendo alto 191 cm. Marin è sostanzialmente cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid mettendosi in mostra però solo nell'ultima stagione quando le Merengues l'hanno girato in prestito all'Alaves. Qui ha messo in mostra le sua qualità e caratteristiche. Marin può adattarsi benissimo in una difesa a tre e questo dettaglio non è da trascurare specie se in panchina c'è un allenatore come Antonio Conte.

Dal punto di vista tecnico si tratta di un giocatore efficace nell'uno contro uno, nell'anticipo e ovviamente nei duelli aerei. Discreto tecnicamente, è capace di farsi notare anche nei contrasti dove non si risparmia di certo a intervenire. Idolo Sergio Ramos e giocatore alla costante ricerca della verticalità, sia nel breve che col lancio lungo. Nell'ultimo campionato in Liga spagnola con l'Alaves è anche entrato nella top 10 dei giocatori che hanno totalizzato il maggior numero di salvataggi effettuati. Curiosità, nel 2019 si fece conoscere da tutti quando con la maglia della Spagna Under 18 segnò un gol al Portogallo da 70 metri.

I dettagli e le cifre della trattativa tra Napoli e Real Madrid per Marin

Tra Napoli e Real Madrid l'accordo non è ancora noto ma secondo la Gazzetta dello Sport l'operazione si sarebbe chiusa a titolo definitivo con un'affare da 10-12 milioni. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni. Adesso però si starebbe solo ragionando sulla questione “recompra” visto che il Real vorrebbe eventualmente avere la possibilità di poter riacquistare il difensore nell’estate 2026 o in quella 2027. A quel punto chiaramente la cifra cambierebbe. Ma per il momento Rafa Marin è ormai pronto a vestire la maglia del Napoli.