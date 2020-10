Carolina Morace, ex straordinaria calciatrice, che è stata anche un'apprezzata allenatrice e che da tempo è un'opinionista, in un libro-confessione ha fatto coming out, ma non solo. Perché la Morace ha detto tante cose interessanti, riguardo anche ai troppi pregiudizi e all'omofobia presente nel mondo del calcio e ha dichiarato anche: "L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi".

Parole non solo dolci ma molto importanti per la moglie Nicola Jane Williams, che l'ha aiutata, l'ha spronata e le ha fatto capire che era arrivato il momento di gettare la maschera: "Nicola mi ha aiutato moltissimo. Solo con lei sono riuscita a essere vera, senza maschere. Non mi nascondo più". Ha svelato anche del legame con la Williams: "Tutto è cominciato con una gaffe. A Tokyo, a un evento della Fifa. La proposta di matrimonio gliel’ho fatta nel giorno del mio quarantottesimo compleanno. Avevo comprato gli anelli, avevo ripassato per ore la frase ‘vuoi sposarmi?'. Sono una donna tradizionale, sì, anche in questo caso sono rimasta me stessa. Ci siamo sposate una prima volta a Bristol, sul piroscafo SS Great Britain e poi in Australia. E ora mi piacerebbe avere una figlia".

Ma chi è Nicola Jane Williams? Da calciatrice è stata una grandissima bomber. Nata nel 1982, giovanissima sbarca in Europa prima in Inghilterra e poi in Italia, nel 1997 diventa professionista e torna in patria. Gioca fino al 2010 e in carriera vince tantissimo: conquista nove volte il titolo nazionale, sette coppe d'Australia e segna oltre 160 reti. A 28 anni si ritira e diventa allenatrice ancora prima di lasciare il calcio, guida la squadra di Perth, poi diventa assistente dell'Under 20 e dell'Under 17 australiana. Per una stagione lavora con la Juventus Academy Roma, poi segue Carolina Morace da vice sia con la nazionale di Trinidad & Tobago che al Milan.