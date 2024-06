video suggerito

Chi è Mellstroy, lo streamer che ha offerto 300mila euro per invadere il campo in finale di Champions Dietro l'invasione di campo nella finale di Champions vinta dal Real sul Borussia ci sarebbe un popolare streamer che avrebbe messo sul piatto 300mila dollari.

A cura di Marco Beltrami

La finale di Champions League che ha visto il Real Madrid avere la meglio del Borussia Dortmund era iniziata in modo particolare. Sul terreno di gioco di Wembley infatti sono entrati dopo i primi minuti di partita alcuni invasori di campo che hanno spinto l'arbitro ad interrompere il gioco. Di chi si trattava? Tutti i protagonisti dell'invasione erano accomunati da un aspetto, ovvero una maglietta con la scritta "Mellstroy". Che significa? È il nome di un personaggio che ha offerto un premio in denaro a chi tra i suoi follower avrebbe avuto il coraggio di compiere questa azione. Questa dunque la causa dell'invasione.

Chi è Mellstroy, lo streamer che ha offerto soldi per un'invasione di campo durante la finale di Champions

Magliette bianche o nere con la scritta Mellstroy sul davanti, mostrata a tutti i presenti sugli spalti. Così i tre invasori che hanno iniziato a correre a Wembley hanno dimostrato di avere raggiunto il proprio obiettivo, costringendo anche alcuni giocatori (vedi Sabitzer) a dare man forte agli steward nel tentativo di placcaggio. In realtà hanno invaso il campo rispondendo alla proposta dell'influencer bielorusso Mellstroy, che ha messo sul piatto un premio complessivo di 350mila dollari, ovvero 300mila euro, per chi avesse raggiunto per primo l'erba del prestigioso stadio londinese sorprendendo la sicurezza.

Mellstroy e i tanti followers sui social, ci sono anche appassionati di scommesse

Chi è nel dettaglio Mellstroy? Il reale nome di questo personaggio, molto famoso sul web, sui social e sulle piattaforme streaming è Andrey Burim. 25 anni, ha milioni di followers tra tutte le piattaforme: 3 milioni su Instagram e 1.8 milioni su TikTok. La sua carriera è iniziata nel 2015 quando ha iniziato a trasmettere in streaming le sue partite a videogiochi molto famosi come Minecraft, CS, Dota 2 e così via. Una situazione che gli ha permesso di crescere notevolmente in termini di popolarità.

Basti pensare che sulla piattaforma streaming chiamata Kick, ha collezionato nel tempo 470.700 follower. Qui si diletta nel trasmettere le sue attività di gioco e non quotidiane, ma anche contenuti sulle scommesse ecc. Ovviamente non è chiaro se il premio di 350mila dollari sia vero, oppure una boutade. Gli invasori si sono lasciati coinvolgere da questa iniziativa, la speranza ora è quella di riscuotere senza brutti scherzi.