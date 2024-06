video suggerito

Chi è Luka Topalovic, il colpo a sorpresa dell’Inter che si assicura il talento sloveno Luka Topalovic, talento classe 2006, è un trequartista sloveno che l’Inter si è assicurata dopo un affare da circa 2 milioni. Arriva dal Domzale, il suo idolo è Ilicic e il Slovenia è già considerato una stella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter a fari spenti si è resa protagonista di uno dei primo colpi di mercato dell'era Oaktree. I nerazzurri si sono infatti assicurati Luka Topalovic, talento classe 2006 che a 19 anni è già considerato una stella in Slovenia. Affare da poco più di 2 milioni di euro per l'Inter che ha preso il giovanissimo trequartista dal Domzale con cui nell'ultima stagione aveva già esordito in prima squadra. La crescita di Topalovic da questo punto di vista è stata imminente. Ha bruciato quasi tutte le tappe raggiungendo già una fama importante in Slovenia come predestinato.

Il nuovo Ilicic per qualcuno – l'ex Atalanta è anche l'idolo di Topalovic – che ora può fare le fortune dei nerazzurri. Da capire se Simone Inzaghi vorrà darlo subito in consegna alla Primavera di Zanchetta oppure decidere di osservarlo prima lui da vicino per valutarlo nel corso del ritiro della prima squadra. Topalovic ha esordito in Prva Liga – il massimo campionato calcistico sloveno – a maggio 2022 quando aveva solo 16 anni e due mesi. Quest'anno poi il debutto in Europa con due apparizioni nelle qualificazioni di Conference League.

L'affare Topalovic e il futuro del talento nell'Inter

Secondo quanto riferisce Sky Sport dunque, l'Inter pagherà circa 2 milioni al Domzale per avere il giocatore a titolo definitivo. Il club sloveno manterrà comunque una percentuale sulla futura rivendita. Il Domzale ha infatti puntato su Topalovic fin da subito in questa stagione facendolo giocare in quasi tutte le partite di campionato da titolare totalizzando ben 35 presenze complessive. Un punto di riferimento messo però nel mirino dell'Inter sin da subito e che ora potrà valutarlo con calma per capire come utilizzarlo.

Topalovic in azione con la maglia del Domzale.

Le caratteristiche tecniche di Topalovic che hanno stregato l'Inter

Sicuramente Simone Inzaghi vorrà dargli uno sguardo per capire se poterlo utilizzare nella prossima stagione. Si tratta infatti di un giocatore molto interessante che ha esordito anche con la Slovenia Under 19. Ottimo come trequartista in un 4-3-1-2, può anche giocare come esterno d'attacco su entrambi i lati e gode di un fisico importante di quasi 190 centimetri d'altezza. Topoalovic fa della tecnica la sua arma migliore affinata nelle giovanili di Maribor e Bistrita prima del passaggio al Domzale nel 2020.