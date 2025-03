Chi è Matias Mancuso, talento 2007 dell’Inter che si è allenato con l’Italia di Luciano Spalletti

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

C'era un'interista in più tra i convocati dell'Italia di Luciano Spalletti in vista della gara di andata dei quarti di finale di Nations League che si disputerà giovedì 20 marzo a San Siro contro la Germania. Nella giornata di ieri, nel primo giorno d'allenamenti ad Appiano Gentile, il CT azzurro ha fatto svolgere parte dell'allenamento anche a Matias Mancuso. Si tratta del classe 2007 di proprietà dell'Inter che fa da spola tra le squadre giovanili nerazzurre Under 17 e Under 18. Simone Inzaghi già dallo scorso anno spesso lo aggrega anche alla prima squadra.

Spalletti ha pensato bene di sfruttarlo per completare l'organico della Nazionale italiana durante la classica partitella. Di fatto coloro i quali avevano giocato in campionato domenica sono rimasti inizialmente a riposo e per questo il Ct ha pensato bene di regalare a Mancuso qualche momento con la Nazionale dei grandi. Ma quello di Mancuso di certo non è un nome a caso per l'Inter e anche per l'Italia. I suoi genitori sono di origini uruguaiane e il ragazzo non avrebbe mai nascosto il desiderio di giocare con la Nazionale dell'Uruguay, ma l'Italia lo insegue.

Già quattro presenze per lui con la Nazionale U17 azzurra e 6 con la squadra U16. Un motivo in più per credere che la Federazione stia spingendo affinché possa arrivare a una convocazione e all'esordio magari con l'Italia dei grandi assicurandosi le sue prestazioni in futuro. Mancuso è stato utilizzato da Spalletti come esterno di fascia destra anche se una mezzala di grande inserimento e preferisce giocare da trequartista. L'Inter lo sta facendo crescere proprio per ritrovarlo già maturo come interno di centrocampo.

Il contratto di Mancuso con l'Inter scadrà a giugno 2025

L'Inter punta molto su questo ragazzo che dalla stagione 2022/2023 milita nelle giovanili dell'Inter segnando 8 gole 5 assist in totale. In precedenza Mancuso ha iniziato il suo percorso nel calcio crescendo nel Rozzano calcio. Oggi ha già firmato il suo primo contrattoda professionista con l'Inter fino al 30 giugno 2025 e la sensazione è che i nerazzurri faranno di tutto per trattenerlo così come Spalletti che di certo avrà modo in questo raduno anche di poterlo valutare da vicino immaginando già la Nazionale del domani.