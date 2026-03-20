Chi è la “chica del laser”, la tifosa colta sul fatto sulle tribune che ha fatto impazzire l’Argentina

L’incredibile intuizione di una cameraman in diretta TV durante Estudiantes-Velez Sarsfield, ha colto in flagrante la tifosa mentre usava un puntatore laser sui giocatori avversari. Web e social impazziti, identificandola in una famosa attrice. Ma la realtà, ancora più sconcertante è un altra: si tratta di Delfina Quiroga la figlia del Procuratore di La Plata, la città dell’Estudiantes e che ora rischia 2 anni di DASPO.

La "chica del laser". Così è stata subito etichettata sui social la ragazza che dagli spalti dello Stadio Jorge Luis Hirschi, casa dell'Estudiantes, ha utilizzato un puntatore laser contro il portiere avversario per dargli fastidio durante la partita. Tra oltre 30 mila persone, il cameraman della TV argentina che stava seguendo in diretta la partita di Primera Division, è riuscito a scovare la colpevole, cogliendola in flagrante. I tifosi hanno subito identificata la ragazza come una famosa attrice, ma la realtà è un altra e ancora più imbarazzante: è la figlia del Procuratore della città dell'Estusdiantes, La Plata. E ora rischia un DASPO di due anni.

La "chica del laser" immortalata in diretta TV durante Estudiantes-Velez

Durante la partita di prima divisione del campionato argentino tra Estudiantes e Velez Sarsfield, a metà del secondo tempo, sul volto e negli occhi di Alvaro Montero, portiere ospite, è apparsa una luce verde con cui dagli spalti si è provato a distrarlo. Un comportamento antisportivo da parte dei tifosi che sempre più spesso si vede in campo ma che non permette mai in nessuno modo di risalire al colpevole. Fino ad ora, perché proprio in diretta TV, pochi istanti dopo il raggio verde su Montero, le telecamere hanno indugiato sulla Curva dell'Estudiantes, immortalando una ragazza intenta proprio a utilizzare il puntatore.

Una flagranza di reato che ha suscitato non poco clamore sui social tra appassionati e sostenitori delle varie squadre. Di fronte all'incredibile occhio di falco e intuito del cameraman che è riuscito a individuare zona e momento in uno stadio con oltre 30 mila persone, i commentatori hanno esultato: "Ecco la ragazza, col laser! Bravo, bravo!". Poi sono scattati gli immediati accertamenti nei confronti della ragazza, subito identificata. Non subirà alcuna conseguenza a livello penale ma dovrà affrontare una lunga squalifica che, in questi casi, arriva fino ad un DASPO di due anni.

La vera identità della "chica del laser": è la figlia del Procuratore di La Plata, la città dell'Estudiantes

Ma, oltre all'incredibile "intuizione" dell'operatore televisivo, spettacolare nell'individuare la rea tifosa, attorno a quelle immagini in Argentina è scoppiato un vero e proprio caos, con molti tifosi che sui social erano convinti di aver riconosciuto la ragazza, identificata come una celebre attrice de "I Soprano", Jamie-Lynn Sigler che nella serie interpreta Meadow, la figlia biologica di Tony e Carmela Soprano. Un tam-yam impressionante si è poi riversato sul web, fino alla vera identità della ragazza: Delfina Quiroga. E da qui, un nuovo turbinio di polemiche e commenti che sono proseguiti incessanti. Visto che altri non è se non la figlia di un procuratore di La Plata, la città in cui gioca l'Estudiantes.