Chi è Kenneth Taylor, il centrocampista dell’Ajax che la Lazio ha scelto al posto di Guendouzi

Il club investe il budget previsto per la cessione del francese nell’ingaggio dell’olandese. Perché i biancocelesti hanno scelto proprio lui? Le caratteristiche di gioco fanno di lui una pedina che può vestire bene l’abito tattico della formazione di Sarri.

Kenneth Taylor, 23 anni, centrocampista centrale dell'Ajax e della nazionale olandese, è il calciatore che la Lazio ha scelto per colmare il posto che sarà lasciato vacante dalla partenza di Matteo Guendouzi, che sta per passare al Fenerbahçe per 28 milioni di euro. Costo del cartellino: 15 milioni di euro. Perché i biancocelesti hanno scelto proprio lui? Le caratteristiche di gioco fanno di lui una pedina che può vestire bene l'abito tattico della formazione di Sarri. È il secondo colpo che il club capitolino piazza sul mercato di gennaio, segue l'ingaggio (imminente) di Petar Ratkov del Salisburgo: è la punta individuata per consegnare a Sarri un rinforzo nel reparto offensivo vista la partenza di Castellanos (al West Ham).

Chi è Kenneth Taylor e come può giocare nella Lazio di Sarri

Nove gol e sei assist nella scorsa stagione di Eredivisie. Due reti e quattro assist quest'anno. Nel bigliettino da visita di Taylor spiccano (anche) la sua capacità di essere anche uomo gol, prezioso negli inserimenti in fase offensiva, la duttilità nel disimpegnarsi anche nella posizione di mezzala. Quantità e qualità entrano nel corredo accessorio delle sue doti di centrocampista di piede sinistro, box-to-box con propensione all'attacco, che sembra perfetta per squadre che prediligono il possesso e il pressing alto.

I dettagli dell'operazione con l'Ajax: quanto costa il centrocampista olandese

Le ultime news di calciomercato in tempo reale danno la trattativa della Lazio con l'Ajax per l'acquisto di Taylor in fase avanzata. Qual è l'importo intorno al quale si può trovate l'intesa, stringersi la mano e dare il via libera alla cessione del centrocampista? La forbice è di 15, massimo 20 milioni di euro: un importo sostenibile per la società biancoceleste che è riuscita a muoversi impiegando il budget incassato dal trasferimento (ormai imminente) di Guendouzi in Turchia per 25 milioni (più 2 in bonus).

Perché l'Ajax vuole privarsi di Kenneth Taylor nonostante abbia 23 anni e un contratto in scadenza nel 2027? Lo ritiene sacrificabile per fare cassa attingendo come sempre alle risorse che arrivano dal suo settore giovanile. Lo stesso centrocampista è un prodotto "fatto in casa": è entrato nell'accademia giovanile del club all'età di 8 anni e ha debuttato in prima squadra nel 2020. Qual è la proposta della Lazio per il calciatore? Non è ancora chiara (si può ipotizzare un accordo pluriennale), così come serve sbrogliare la matassa della formula.