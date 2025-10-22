Calcio
Chi è il bambino nella coreografia del Real Madrid contro la Juventus: tutto il mondo lo conosce

Coreografia emozionante al Bernabéu per Real Madrid-Juventus di Champions: il tifo blanco omaggia Lucas Vázquez con l’immagine del bambino madridista diventata simbolo del suo amore per il club.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Atmosfera speciale al Santiago Bernabéu per Real Madrid-Juventus. Come sempre accade nelle grandi notti europee, la casa delle merengues si è vestita a festa, con una coreografia spettacolare e dal forte valore simbolico. I tifosi hanno scelto di caricare la squadra di Xabi Alonso con l’immagine di un bambino che mostra con orgoglio la sciarpa con la scritta “Hala Madrid”. Ma chi è quel piccolo tifoso e perché è stato scelto proprio lui come protagonista del mosaico? Si tratta di un omaggio a un ex canterano che non gioca più nel Real: Lucas Vazquez.

Perché il Real Madrid celebra Lucas Vazquez contro la Juventus

Sui social sono già circolate le prime immagini della coreografia realizzata per il big match di Champions contro la Juventus: un vero e proprio tributo a un calciatore che ha vissuto quasi tutta la carriera con la maglia blanca. L’omaggio è per Vázquez, che la scorsa estate ha chiuso la sua lunga avventura al Real Madrid per trasferirsi al Bayer Leverkusen.

Immagine

Il tributo alla leggenda nella notte di Champions

Nel 2017 lo stesso Lucas aveva condiviso sui social una foto molto significativa: lo ritraeva bambino, con la sciarpa del Real Madrid alzata in cielo. Un’immagine diventata simbolo di un legame indissolubile con il club, cresciuto nel tempo fino a trasformare quel sogno d’infanzia in realtà. Dopo anni di dedizione e successi, Vazquez riceve così il tributo che forse gli era mancato, lasciando Madrid in punta di piedi, quasi in sordina.

Real Madrid-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Amazon Prime o Sky: le formazioni

Curioso come questo omaggio arrivi proprio nella sfida contro la Juventus, tutt’altro che casuale per lo stesso Vazquez. Contro i bianconeri, infatti, si consumò uno degli episodi più discussi della storia recente del Real: il rigore nel recupero dei quarti di Champions 2018, con il contatto di Benatia e Lucas che fece protestare a lungo la Juvem protagonista assoluto di un finale da brividi. Da lì, il pallone pesantissimo di Cristiano Ronaldo dal dischetto e la corsa verso la tredicesima Coppa dei Campioni. Un momento indimenticabile per il Real, ma anche per la Juve, che vide sfumare un sogno di rimonta leggendaria.

