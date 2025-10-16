Chi è Henrikas Adomavicius, il 16enne portiere dell’Inter alto due metri che Chivu ha voluto in squadra

Henrikas Adomavicius è il portiere che Chivu ha voluto portare dalle giovanili dell’Inter in prima squadra. Complice l’infortunio di Di Gennaro, il 16enne estremo difensore lituano, alto due metri, potrà inizialmente allenarsi con Lautaro e compagni.

Henrikas Adomavicius è apparso ad Appiano Gentile per allenarsi con la prima squadra dell'Inter di Christian Chivu. Ma chi è? Si tratta di un portiere classe 2009 che sembra stia già iniziando a bruciare le tappe in maniera impressionante. Nazionalità lituana, Adomavicius ha soli 16 anni ed è considerato un autentico gigante della porta data la sua altezza di due metri. Fisico imponente e caratteristiche già importanti per la sua età, l'estremo difensore è ora sotto la lente dello stesso Chivu che l'ha convocato per allenarsi con la prima squadra nerazzurra dopo l'infortunio del terzo portiere Di Gennaro.

La storia di Adomavicius di fatto è piuttosto particolare dato che il portiere era stato preso solo a febbraio 2025, in pieno mercato invernale, per giocare con l'Under 16. Le sue prestazioni però l'hanno portato subito ad aprile ad essere già convocato in Under 18. Titolare dell'Under 18, è stato poi convocato anche in Primavera compiendo un altro salto e ieri si è potuto addirittura allenare sotto gli occhi di Cristian Chivu e del suo staff.

Troppo presto per dire che sarà lui il futuro dell'Inter. L'addio di Sommer al termine di questa stagione appare quasi scontato e Martinez sembra pronto a prendere le sue orme. Adomavicius in tal senso sembra pronto a scalare ulteriormente posizioni sperando di entrare subito nella batteria dei tre portieri della prima squadra nerazzurra. Non è ancora chiaro quale sarà il piano dell'Inter per la porta ma inevitabilmente il portiere lituano rappresenta il presente e il futuro dell'Inter che ora ha dato subito una grande chance al classe 2009.

Benny Carbone in Primavera ci aveva visto subito lungo portandolo in squadra senza badare troppo all'età. Adomavicius militava nel Kauno FM prima di essere preso dall'Inter e portato in Italia meno di un anno fa. Il portiere arrivò a titolo definitivo e il trasferimento era stato anche oggetto di controllo e approvazione della sottocommissione FIFA che si occupa dei contratti dei ragazzi minorenni che arrivano dall'estero. Poi è arrivato l'ok definitivo per quella che sembra essere già una bella storia di calcio che l'Inter potrebbe sfruttare a proprio vantaggio.