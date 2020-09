Nella notte in cui tutti aspettavano di vedere la prima partita ufficiale di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus come nuovo allenatore, il tecnico bianconero sorprende subito tutti schierando dal primo minuto Gianluca Frabotta. Il terzino sinistro, classe 1999, aveva già giocato con grande personalità l'ultima del campionato 2019/2020 contro la Roma lo scorso 1 agosto.

Pirlo gli ha voluto dare fiducia dopo un ritiro estivo che ha visto Frabotta mettersi ben in mostra. La scorsa stagione per lui 26 presenze con la Juventus U23 e 1 gol nei playoff di Serie C. La società bianconera, la scorsa estate 2019, intravedendo in Frabotta qualità davvero interessanti, ha pensato bene di metterlo sotto contratto a titolo definitivo acquistandolo dal Bologna consegnando a Fabio Pecchia allora tecnico della squadra B bianconera.

Chi è Frabotta: titolare a sorpresa in Juventus-Sampdoria

Frabotta vanta anche 11 presenze tra Nazionale Under 18, Under 19 e U20 e il suo talento non è mai stato messo in discussione dalla Juventus. Un terzino sinistro con ottime doti offensive che si può anche adattare benissimo a destro. Principalmente Pirlo lo ha utilizzato questa sera per sostituire l'infortunato Alex Sandro. Con Luca Pellegrini non convocato e vicino alla cessione e De Sciglio in panca, la scelta è ricaduta proprio sul giovane esterno mancino.

Frabotta è nato a Roma nel 1999 ma calcisticamente è cresciuto principalmente nel vivaio del Bologna dopo averlo prelevato dal Savio Calcio, ovvero una squadra dilettante della Capitale. A 15 anni veste subito rossoblù facendosi apprezzare dalla società emiliana che lo fa subito balzare in Primavera. Tanti prestiti poi dopo dal 2017 al 2019 tra Renate e Pordenone (con quest'ultima ha anche guadagnato anche la storica promozione in Serie B) prima di essere notato e acquistato dalla Juventus che lo ha acquistato per arricchire la rosa della sua Under 23.