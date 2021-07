Felix Brych sarà l'arbitro di Italia-Spagna, la semifinale degli Europei in programma martedì 6 luglio allo stadio di Wembley in quel di Londra. Ufficiale la designazione per il match tra la Nazionale di Mancini, reduce dal successo sul Belgio, e quella di Luis Enrique. Il direttore di gara tedesco, tra i più stimati del panorama internazionale, sarà coadiuvato dai connazionali Borsch e Lupp con IV uomo Karasev, e Marco Fritz al Var. In passato Brych ha già diretto un confronto tra Italia-Spagna ed è stato anche l'arbitro della finale di Champions persa dalla Juventus a Cardiff nel 2017 contro il Real Madrid.

Chi è e che lavoro fa Felix Brych arbitro di Italia-Spagna agli Europei

Felix Brych, classe 1975 di Monaco di Baviera, è uno degli arbitri più apprezzati del calcio continentale. Di professione avvocato, dal 2014 dirige in Bundesliga, e tre anni più tardi ha fatto il suo esordio anche nel palcoscenico internazionale. Lavora in una banca di Monaco e ha all'attivo anche una pubblicazione in cui spiega gli effetti giuridici della promozione dello sport per un'amministrazione comunale.

Felix Brych arbitro di Juventus-Real di Champions a Cardiff

In questa edizione degli Europei ha diretto già 4 gare, ovvero Olanda-Ucraina, Finlandia-Belgio, Belgio-Portogallo, e la sfida dei quarti di finale tra Ucraina e Inghilterra. 6 i cartellini gialli all’attivo, e zero espulsioni. Arbitro molto deciso, e abile del dialogo con i giocatori. 748 le partite complessivamente arbitrate in carriera, in cui spiccano soprattuto le 300 direzioni di gara in Bundesliga. Al suo attivo anche numerosi finali. Quella di Europa League nel 2013-2014 tra Siviglia e Benfica, la Coppa di Germania 2020/2021, e soprattutto un prestigioso incrocio italo-spagnolo, ovvero Juventus-Real Madrid, finale dell’edizione 2016/2017 della Champions League, in cui le merengues s’imposero con il punteggio di 4-1 dilagando nella ripresa in quel di Cardiff.

Brych ha già arbitrato Italia-Spagna, il precedente

Felix Brych ha già diretto in carriera la sfida tra Italia e Spagna. Il 6 ottobre del 2016 infatti il direttore di gara tedesco fu impegnato allo Juventus Stadium per il confronto tra azzurri e Furie rosse per le qualificazioni mondiali del 2018. Un match che si chiuse con il risultato di 1-1, con l'Italia di Giampiero Ventura che riuscì a pareggiare nel finale su calcio di rigore, quando Brych su indicazione del suo collaboratore punì un fallo di Sergio Ramos su Eder. Un ricordo non troppo piacevole per gli azzurri che non riuscirono poi a qualificarsi per la rassegna iridata russa.