Chi è Destiny Kosiso, il talento di 11 anni del Barcellona che ha già firmato un contratto con la Nike

Il Barcellona ha un altro baby talento. A La Masia si allena e segna a raffica Destiny Kosiso, che a 11 anni ha già un illustre consulente ed ha firmato un contratto con la Nike.

Di prodigi il Barcellona ne ha avuti parecchi. Leo Messi è quello più celebre, arrivò quando ne aveva tredici di anni a La Masia, Yamal quando ne ha aveva quindici ha fatto il suo esordio. Nei mesi scorsi si è iniziato a parlare tanto di Adam Qaroual, che aveva già firmato con la Nike a 12 anni. Ora c'è un nome nuovo in rampa di lancia, quello di Destiny Kosiso, un bambino prodigio. Ha 11 anni viene paragonato già a Messi e Yamal e adesso ha firmato, pure lui, anche con la Nike, come ha confermato il suo consulente (!) Zahavi.

I numeri di Destiny Kosiso, goleador nelle Under del Barcellona

Destiny Kosiso Ejofor John è un piccolo attaccante, di anni ne ha 11, e sta battendo a suon di gol tutti i record nel settore giovanile del Barcellona. Numeri pazzeschi con l'Under 10 (quasi 4 gol a partita in media!) e con l'Under 11 (circa 2 a partita). Un paio di mesi fa il papà, Ejike Paschal, aveva parlato al Sun, dei suoi figli, che sono tutti e tre nelle giovanili del Barcellona: "Grazie a Dio ho tre figli a La Masia. Tutti stanno giocando bene, ma Destiny per me è il più forte". Il talento di Destiny Kosiso è notevole e per questo il papà si è affidato a Pini Zahavi, agente tra gli altri pure di Lewandowski e Flick, l'allenatore dei blaugrana, che però tecnicamente non è il procuratore del ragazzino, bensì un suo consulente.

Destiny Kosiso è nato nel 2014 ed ha segnato a raffica nelle giovanili del Barcellona.

"La firma di Destiny è totalmente legale"

Zahavi ha parlato di Destiny Kosiso a margine del contratto firmato con la Nike pochi giorni fa: "È giovane. Ha talento. E ce la sta facendo". Il percorso procede con l'Under 12. Pini Zahavi, in un'intervista rilasciata al ‘The Times' ha parlato anche della firma del baby talento non solo dal punto di vista tecnico. Perché in tanti hanno parlato di questo contratto obiettando sull'opportunità. 11 anni sembrano pochi per firmare già un contratto così importante.

Zahavi ha ammesso che consiglia i baby calciatori e le loro famiglie di firmare prima che compiano 16 anni: "Qualcuno dice che è qualcosa di illegale? No, è totalmente legale. Penso sia davvero fantastico che con un club come il Barcellona e la Nike abbiano già capito che c'è un ragazzo che potrebbe diventare un calciatore di livello mondiale". Tecnicamente Zahavi non è l'agente di Kosiso, perché le regole FIFA, vietano agli Under 16 di avere un agente, ma niente viete una consulenza ed è questo il caso.