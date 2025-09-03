Chi è Andrea Natali, il giovane difensore italiano preso dall’AZ e cresciuto tra Barcellona e Bayer

Andrea Natali è diventato un nuovo difensore dell’AZ. Il difensore italiano a 17 anni ha già vissuto diverse esperienze importante tra Milan, Espanyol, Barcellona e Bayer Leverkusen. Figlio di Cesare, ex difensore noto in Serie A, si è trasferito in prestito in Olanda dal club tedesco.

Andrea Natali è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'AZ Alkmaar. Il difensore centrale classe 2008 è nato a Milano e a soli 17 anni può dire di aver già vissuto diverse esperienze importanti nella sua giovane carriera. Leader della difesa e capitano della Nazionale U17 azzurra, Natali si trasferisce in Olanda dove si allenerà in parte anche con la squadra A di Maarten Martens, ma in linea di principio giocherà le sue partite nella Keuken Kampioen Divisie, con la squadra B del club. Un'opportunità di crescita importante per uno come lui che calcisticamente ha iniziato la sua carriera al Bologna, poi con Udinese, Milan prima di volare in Spagna giocando un anno con l'Espanyol e tre con il Barcellona.

L'estate scorsa il passaggio in Germania con la maglia del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (oggi al Real Madrid ndr) che più volte l'aveva notato per la prima squadra. Nella sua carriera la Nazionale è stata fondamentale con l'Europeo Under 17 vinto sotto età lo scorso anno e il cammino con l'Under 19 ora due anni sotto età insieme al compagno di stanza Francesco Camarda. Se l'attaccante del Milan ora veste la maglia del Lecce per Natali invece si aprono le porte dell'AZ che potrebbero anche vederlo esordire presto in prima squadra.

Natali durante gli allenamenti col Bayer.

In che ruolo gioca Andrea Natali e qual è stata la formula del suo trasferimento all'AZ

Andrea in questi anni ha avuto modo di conoscere altre lingue parlando, oltre all'italiano, anche inglese, spagnolo e tedesco. Davvero notevole per lui che mira a una carriera di spicco. Magari già simile a quella avuta da suo papà Cesare, ex difensore che la nostra Serie A ha avuto modo di conoscere quando il difensore vestiva le maglie di Bologna, Torino e Udinese tra le tante. Quello di Andrea Natali però è un mondo pieno di calcio. Non solo papà Cesare, che è stato calciatore, ma anche mamma Katya e i quattro fratelli, ora equamente divisi tra Spagna e Germania, dove ogni giorno Andrea fa la spola tra Dusseldorf e Leverkusen.

Leggi anche Chi è David Odogu, il difensore preso dal Milan dopo aver giocato solo tre partite tra i grandi

Natali gioca come difensore centrale e in Nazionale azzurra conta già 34 presenze dall'U15 all'U19. Lo scorso 23 agosto è andato anche in panchina con la prima squadra del Bayer Leverkusen in Bundesliga nella partita persa dai tedeschi contro l'Hoffenheim per 3-2. Il suo passaggio in prestito all'AZ servirà al Bayer per garantirsi il prossimo anno un difensore con già una discreta esperienza sulle spalle da lanciare magari in Bundesliga già a partire dalla prossima stagione.

Come spiegato qualche mese in un'intervista alla Federazione, Natali ha spiegato soprattutto la differenza che c'è all'estero nella crescita dei giovani calciatori: "Al Barcellona fa specie vedere che da quando sei piccolino fino alla prima squadra c'è lo stesso stile di gioco. Esempio: un giocatore dell'Under 10 ha lo stesso modo di giocare di un Under 23, quindi ci si trova a proprio agio nel proporre e ricreare quel tipo di gioco senza pressione. Ce l'hanno dentro, codificato, ed è impressionante".