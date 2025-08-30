Chevalier para due rigori di fila nel giro di due minuti: la partita pazzesca del portiere del PSG

A Parigi tutti hanno già dimenticato le gesta di Gianluigi Donnarumma perché Lucas Chevalier ci ha messo pochissimo per entrare nel cuore dei suoi tifosi. Luis Enrique ha scelto di acquistarlo per trasformarlo immediatamente in un titolare e il francese ha saputo sfruttare alla perfezione l'occasione per ritagliarsi un posto importante. E la terza partita di campionato contro il Tolosa ha dato pienamente ragione a chi credeva in lui.

Incredibilmente il portiere è riuscito a parare due rigori nella stessa gara nel giro di pochissimi minuti, un doppio salvataggio che ha infiammato i tifosi e messo da parte il passato. Prima si tuffa indovinando l'angolo, poi addirittura ferma il pallone di petto restando fermo al suo posto: nel giro di due minuti ha infiammato la tifoseria e sui social c'è chi lancia frecciate a Donnarumma che si guarda lo spettacolo da casa. La prestazione epica si è incastonata in una partita bellissima, vinta dai parigini per 6-3 con la tripletta di Neves (un gol perfino in rovesciata), la doppietta di Dembele e il gol di Barcola.

Chevalier para due rigori in due minuti

Alla fine del primo tempo il PSG era già in vantaggio di 4-1 sul Tolosa, un risultato che permette anche qualche disattenzione, ma Chevalier non ha abbassato la guardia neanche per un istante. Alla fine del lunghissimo recupero l'arbitro assegna un calcio di rigore a Magri che però si fa parare il tiro dal portiere. Tutto normale per un giocatore abituato a grandi interventi, ma il Tolosa deve ripeterlo, è stata segnalata un'infrazione durante il primo tentativo.

Questa volta l'allenatore manda Casseres sul dischetto per provare a disorientare Chevalier, ma succede una cosa incredibile: il portiere del PSG resta fermo in porta e para il rigore con il petto, il secondo salvataggio di fila nel giro di appena due minuti. Chevalier ha parato due rigori nella stessa partita e ha infiammato tutta la sua tifoseria che non riesce a credere ai suoi occhi. Non ha perso la concentrazione ed è stato bravissimo a leggere le mosse degli avversari, negandogli per due volte la possibilità di accorciare le distanze da rigore. E il pensiero di qualcuno va a Donnarumma che rappresenta già il passato, accantonato subito per dare spazio al nuovo portiere che ha saputo bene come prendersi il PSG.