Chelsea-Villarreal dove vederla in tv orario, canale e diretta streaming della Supercoppa Europea Chelsea-Villarreal è la finale della Supercoppa Europea 2021. La partita tra i campioni d’Europa di Tuchel e la squadra spagnola guidata da Emery è in programma oggi, mercoledì 11 agosto, alle ore 21:00 al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast. Qui tutte le informazioni da conoscere su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Alessio Morra

Chelsea-Villarreal è la finale della Supercoppa Europea 2021. Una finale inedita. I Blues per la quinta volta disputano la Supercoppa Europea, la prima l'hanno vinta nel 1998, mentre le altre tre le hanno perdute (nel giro di otto anni), per il ‘Sottomarino Giallo' è la prima volta in assoluto. Il Chelsea disputa questo incontro grazie al successo in Champions League dello scorso 29 maggio sul Manchester City, mentre il Villarreal perché ha vinto l'Europa League dopo un'interminabile sfida ai rigori con il Manchester United. La partita si disputerà oggi mercoledì 11 agosto, il calcio d'inizio è previsto per le ore 21. L'incontro si terrà al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast in Irlanda del Nord. L'impianto potrà ospitare 13.000 spettatori, che dovranno avere il Green Pass per poter entrare.

Sarà una partita molto interessante, non solo perché assegna un trofeo. Il Chelsea vuole confermarsi su alti livelli, mentre il Villarreal cerca di fare lo sgambetto a un'altra squadra della Premier League, dopo aver mandato al tappeto Arsenal e Manchester United la scorsa primavera.

Dove vedere Chelsea-Villarreal in diretta TV e streaming

Chelsea-Villarreal non si potrà seguire in chiaro. La Supercoppa Europea 2021 sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, che con questa partita fa il suo ingresso ufficiale nel mondo del calcio italiano a livello televisivo. L'incontro sarà commentato da Sandro Piccinini, che torna alle telecronache dopo tre anni, e da Massimo Ambrosini, ex calciatore di alto livello che nelle ultime stagioni è stato uno dei talent di Sky. La partita si potrà vedere in diretta TV collegandosi su Amazon Prime Video, che la trasmetterà per i propri abbonati. In TV Chelsea-Villarreal si potrà seguire grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. L'alternativa è la diretta streaming sempre su Amazon Prime Video. La Supercoppa Europea sarà visibile anche su Sky Business, grazie a un accordo raggiunto da Sky e Amazon la partita si potrà seguire anche nei locali pubblici che dispongono di un abbonamento a Sky.

A che ora si gioca Chelsea-Villarreal, gli orari della partita

La partita tra Chelsea e Villarreal, che ha in palio la Supercoppa Europea, si disputerà oggi, mercoledì 11 agosto, alle 21:00 al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast. La partita è secca, dunque in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si disputeranno i tempi supplementari e poi eventualmente anche i calci di rigore.

