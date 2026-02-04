Chelsea fuori dalla coppa, Fofana scoppia in lacrime. Merson lo mette nel mirino: “Sono sbalordito”

Dopo la semifinale di ritorno di Carabao Cup tra Arsenal e Chelsea il difensore francese ha pianto in campo. Paul Merson ha profondamente criticato Fofana.

L'Arsenal continua a inseguire il ‘quadruple', cosa tecnicamente è possibile, ma all'apparenza quasi irrealizzabile. I Gunners si sono qualificati per la finale di Carabao Cup, vincendo anche la gara di ritorno contro il Chelsea. Al termine della partita, però, a fare notizia è stato più il pianto inconsolabile e sorprendente di Wesley Fofana, difensore dei Blues che è scoppiato in lacrime.

Arsenal-Chelsea 1-0

I Gunners avevano quasi totalmente ipotecato la finale di Coppa di Lega, traguardo che non raggiungevano da tempo, vincendo 3-2 in casa del Chelsea. La gara di ritorno si è giocata su un filo sottile. Il Chelsea vincendo con un gol di scarto avrebbe portato l'incontro ai supplementari. Ma di tiri in porta ne ha fatti solo due. L'Arsenal si è difeso e al minuto 97 ha segnato con Kai Havertz, 1-0 e finale conquistata, con ogni probabilità contro il Manchester City. La prima contro la seconda. L'allievo contro il maestro. Insomma, grande finale a Wembley.

Le lacrime di Fofana

Quando l'incontro è terminato da un lato c'era grande gioia, comprensibile, dall'altra delusione, altrettanto comprensibile. Ha sorpreso però la reazione di Wesley Fofana, difensore centrale francese, che è scoppiato a piangere. Difensore esperto, ha vinto trofei, ha giocato anche con la nazionale francese. Ma ha giocato poco in carriera a causa di tantissimi infortuni, che gli hanno stoppato la carriera.

Wesley Fofana è scoppiato in lacrime al termine di Arsenal–Chelsea.

Le critiche di Paul Merson

Rosenior gli sta dando fiducia, così come Maresca. Aveva giocato 90 minuti sia contro il Pafos che contro il Napoli in Champions League ed era stato confermato contro l'Arsenal. Quelle lacrime trasmettono probabilmente la forza, la voglia di vincere di questo ragazzo, che ha dovuto pure subire delle critiche. Ha puntato il dito contro di lui Paul Merson, ex calciatore, che commenta per la TV inglese e lo ha bacchettato: "Sono sbalordito. Se ne va dal campo piangendo, dovrebbe piangere perché non ci hanno mai provato".