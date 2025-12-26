Che fine ha fatto Joao Mario alla Juve: bocciato da Tudor e Spalletti ha giocato mezz’ora in due mesi

La Juventus è pronta a liberarsi di Joao Mario bocciato prima da Tudor e poi da Spalletti. L’ex Porto è uno dei giocatori in uscita nonostante il suo arrivo l’estate scorsa.

L'ultima volta che i tifosi della Juventus hanno visto Joao Mario in campo è stato in occasione della sfida di Coppa Italia dello scorso 2 dicembre vinta dai bianconeri contro l'Udinese per 2-0. Solo 16 minuti per il portoghese che aveva giocato la sua ultima partita praticamente un mese prima, il giorno 1 novembre all'esordio di Spalletti contro la Cremonese per soli 11 minuti. Di fatto dall'arrivo dell'ex allenatore del Napoli ad oggi, il portoghese ha giocato in totale solo 27 minuti.

Difficilmente infatti l'ex Porto sarà impiegato contro il Pisa nel match di domani sera della Juventus all'Arena Garibaldi. Ma cosa è successo al terzino destro sui cui la Juventus puntava molto a inizio stagione? Joao Mario era arrivato in bianconero la scorsa estate nell'ambito dello scambio con Alberto Costa il quale è finito in Portogallo facendo il percorso opposto. Quest'ultimo in bianconero non aveva lasciato il segno in 6 mesi venendo bocciato da Tudor e dalla società prima dell'addio nonostante un buon Mondiale per Club.

Joao Mario era stato uno degli innesti del mercato estivo della Juventus.

In tanti pensavano infatti che l'arrivo di Spalletti potesse portare alla valorizzazione di quasi tutti i giocatori presi sul mercato estivo da Comolli. E in questi rientrava chiaramente proprio Joao Mario. E invece incredibilmente il portoghese è stato completamente bocciato anche dall'ex allenatore del Napoli il quale ha preferito continuare a puntare su Kalulu terzino destro accantonando l'idea di un terzo destro offensivo come lui. Gli infortuni in difesa e l'esigenza di modulo ha contribuito a lasciare fuori Joao Mario evidentemente inadatto anche a giocare un po' più avanzato.

Leggi anche Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri

Ecco perché la Juventus a gennaio potrebbe subito cederlo. Da capire in che termini, ovvero se in prestito con diritto/obbligo oppure a titolo definitivo. Difficile però immaginare squadre pronte a investire una somma di denaro consistente per un giocatore che in stagione ha giocato solo due partite da titolare in campionato contro Genoa e Verona. Al momento non ci sono particolari interessamenti ma la Juventus per sostituirlo potrebbe puntare forte su Norton-Cuffy che il nuovo ds Ottolini conosce bene per i suoi trascorsi al Genoa.