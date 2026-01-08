Calcio
Che ci fa il portiere della squadra di Ronaldo a metà campo? Che disastro, l’Al Nassr cola a picco

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo perde ancora in campionato, l’Al Hilal di Simone Inzaghi allunga in vetta alla classifica. Disastroso errore del portiere, Ronaldo non riesce a nascondere il suo raccapriccio per quanto visto.
A cura di Paolo Fiorenza
Mentre sta cedendo il brasiliano Bento al Genoa (il portiere nel giro della nazionale verdeoro era seduto oggi mestamente in panchina nel suo ultimo match di Saudi Pro League), l'Al Nassr ‘si gode' (si fa per dire) il numero uno titolare, ovvero il saudita Nawaf Al-Aqidi. Il 25enne, anch'egli nazionale, ha combinato qualcosa davvero di raccapricciante durante la partita della squadra di Cristiano Ronaldo contro l'Al Qadsiah. Un match perso che allunga la serie negativa che sta facendo colare a picco l'Al Nassr in un campionato che aveva dominato dall'inizio fino a poche giornate fa. Adesso l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha messo la freccia e sembra avere il vento in poppa per vincere il titolo.

Il disastro del portiere dell'Al Nassr: esce a metà campo e prende gol

L'Al Nassr oggi ospitava l'Al Qadsiah, formazione meno zeppa di campioni rispetto ad altre squadre del campionato saudita, ma in cui comunque giocano l'azzurro Mateo Retegui e l'ex cagliaritano Nahitan Nandez. Il disastro per i padroni di casa si è materializzato all'inizio del secondo tempo, quando sul punteggio di 0-0 Al-Aqidi ha pensato bene di farsi una passeggiata fin quasi a metà campo per andare su un lancio lungo degli avversari, piuttosto che lasciare che sul pallone intervenisse un compagno, che era largamente in vantaggio su Julian Quinones.

Cristiano Ronaldo non la prende bene: l'espressione dice tutto

Il difensore dell'Al Nassr a quel punto si è fermato, avendo visto il proprio portiere andare sulla sfera, ma Al-Aqidi è riuscito a centrare la testa dell'attaccante messicano dell'Al Qadsiah, che a quel punto si è involato verso la porta incustodita, segnando facilmente il gol dell'1-0. In quel momento le telecamere hanno inquadrato la faccia di Ronaldo, la cui espressione tra l'incredulo e lo schifato diceva tutto.

Al Nassr battuto ancora, l'Al Hilal di Inzaghi prende il largo in classifica

Le cose sono poi proseguite di male in peggio, col raddoppio degli ospiti messo a segno al 67′ da Nandez. Il match si è riaperto all'81' con l'1-2 realizzato dallo stesso Ronaldo su calcio di rigore (gol numero 958 in carriera per il 40enne di Madeira), ma l'assedio finale, nonostante i 12 minuti di recupero (un grande classico del campionato saudita), non ha portato al pareggio.

Ronaldo si consola con un altro record mostruoso della sua carriera, avendo segnato in 25 stagioni consecutive da professionista, ma l'Al Nassr continua nel suo crollo verticale: due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, un ruolino che consente all'Al Hilal di Inzaghi (10 vittorie consecutive in campionato) di volare a + 4 in classifica. Il ‘Demone' ex Inter mette nel mirino il suo primo titolo da allenatore fuori dall'Italia.

