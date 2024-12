video suggerito

Che Adams segna da centrocampo, gol favoloso e il Torino torna a vincere: battuto l’Empoli Il Torino vince 1-0 a Empoli e ritrova il successo dopo esatti 50 giorni. L’anticipo del venerdì è stato deciso da un gol fantastico di Che Adams, che ha calciato del cerchio di centrocampo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Torino dopo un mese e mezzo torna a vincere. I granata si impongono per 1-0 a Empoli nel match che ha aperto il turno di Serie A. Il Toro fa festa grazie a un gol bellissimo di Che Adams, lo scozzese ha segnato calciando dal cerchio di centrocampo. Il Torino sale a quota 19 punti e aggancia proprio l'Empoli.

Due parate straordinarie di Vasquez

La partita che apre la 16ª giornata di Serie A è bella, le squadre hanno schemi speculari, una sola punta vera a testa, ma le occasioni da gol non mancano nel primo tempo. Il Torino inizia basso, chiama l'Empoli a fare la partita. La squadra di D'Aversa non si fa pregare. Il forcing dà i suoi frutti al 16′ quando segna Ismajli, ma il gol viene annullato per un fallo netto di Maleh ai danni di Milinkovic-Savic, che è attento in un paio di occasioni. Il Toro pian piano prende spazio e costringe Vasquez a due parate strepitose nel finale di tempo. Il colombiano prima si supera su Ricci e poi dice di no a Sanabria. Il primo tempo termina senza gol.

Gol capolavoro di Che Adams

I granata si ripresentano con Vlasic e sono in automatico più offensivi. Le intenzioni sono chiare, ma la prima grande occasione ce l'ha l'Empoli con Cacace che con la porta spalancata sbaglia. Errore clamoroso. Il Toro è sempre più propositivo, ma non riesce a essere pericoloso. Vanoli cambia le punte. Fuori Sanabria e Karamoh, dentro Che Adams e Nije. Lo scozzese al 70′ realizza il gol dell'1-0 ed è un gol che passerà alla storia della Serie A.

Una perla quella dell'ex centravanti del Southampton che vede leggermente fuori la porta Vasquez e praticamente calcia dal cerchio di centrocampo, insacca ed è 0-1. Passano tre minuti e Adams va a un passo dal raddoppio. Poi è Vlasic ad avere una chance, il tiro del croato esce di poco. Il Torino poi riesce a difendere il vantaggio senza problemi e torna a vincere esattamente dopo 50 giorni. Vanoli può respirare e soprattutto aggancia l'Empoli al decimo posto.