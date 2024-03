Champions League oggi in TV, le partite di ritorno degli ottavi: gli orari e dove vederle Le partite del ritorno degli ottavi di Champions di martedì 12 e mercoledì 13 marzo. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv di Barcellona-Napoli e Atletico Madrid-Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Barcellona–Napoli (oggi, martedì 12 febbraio, alle 21) e Atletico Madrid–Inter (domani, mercoledì 13 marzo, ore 21) sono le due partite delle squadre italiane impegnate nel ritorno degli ottavi di Champions League 2023-2024. I match saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Canale 5 oltre che su Sky, quello del Napoli, mentre l'Inter sarà esclusiva per gli abbonati di Amazon Prime Video.

Dopo l'eliminazione della Lazio (sconfitta nettamente dal Bayern a Monaco di Baviera, 3-0), tocca alla squadre di Calzona e Inzaghi provare ad avanzare ai quarti di finale, obiettivo possibile grazie ai risultati dell'andata: i partenopei ripartono dal pareggio (1-1) al Maradona, nerazzurri in trasferta col piccolo vantaggio del successo (1-0) raccolto a San Siro.

Le partite di Napoli e Inter hanno anche un'altra valenza sotto il profilo sportivo: in palio non c'è solo il passaggio del turno ma anche l'opportunità di consolidare il piazzamento dell'Italia nel Ranking Uefa stagionale, così da garantire almeno un altro posto (il quinto) per la prossima edizione della Champions (vi accederebbero le prime cinque e non più solo le prime quattro).

Gli azzurri hanno anche una motivazione ulteriore: hanno bisogno battere i blaugrana e qualificarsi ai quarti, vincere almeno una delle due sfide successive per accedere al Mondiale per Club Fifa al posto della Juve (senza passare attraverso la battaglia legale ventilata da De Laurentiis).

Champions League 2024, le partite di oggi: gli orari tv

Sono quattro le partite inserite nel palinsesto di questa settimana. Oggi, martedì 12 marzo, il Napoli è di scena a Barcellona. Domani tocca all'Inter sul campo dell'Atletico Madrid. Nella lista di incontri ci sono Arsenal-Porto e Borussia Dortmund-Psv. Il programma completo delle ultime gare di ritorno degli ottavi di Champions e dove vederle:

Martedì 12 marzo

ore 21 – Arsenal-Porto (Sky Sport, Infinity+)

ore 21 – Barcellona-Napoli (Canale 5, Sky Sport e Infinity+)

Mercoledì 13 marzo

ore 21 – Atletico Madrid-Inter (Amazon Prime Video)

ore 21 – Borussia Dortmund-Psv (Sky Sport e Infinity+)

Dove vedere la Champions League in TV, in streaming e in chiaro

Tutte le partite della Champions League saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro (ma solo per gli abbonati) su Sky, Infinity+ di Mediaset, Amazon Prime Video. Sarà possibile vederle anche in streaming su Sky Go, NOW, Infinity+. Barcellona-Napoli, invece, andrà in onda anche su Canale 5, senza alcun costo aggiuntivo. Su Prime Video l'esclusiva di Atletico Madrid-Inter mentre Borussia Dortmund-Psv sarà trasmessa su tutte le altre piattaforme che seguono la Champions.