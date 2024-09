video suggerito

Champions League oggi in TV, dove vedere Atalanta-Arsenal: orari e diretta delle partite Atalanta-Arsenal si gioca oggi giovedì 19 settembre alle 21:00 al Gewiss Stadium. E’ una delle sei partite in programma per la nuova Champions League e la Fase a Campionato. Il match è visibile in TV e in streaming in diretta a pagamento per gli abbonati Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ritorna la Champions League e anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà tra le protagoniste della "Fase a Campionato" una delle più interessanti novità del torneo rivoluzionato dall'Uefa. La prima sfida degli orobici è oggi, giovedì 19 settembre, in casa al Gewiss Stadium per affrontare l'Arsenal di Arteta. La partita è in programma alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky.

Nuova formula e nuovo approccio per comprendere al meglio la Champions League delle tante novità, tra cui spicca la prima fase non più a gironi e le partite anche il giovedì, oltre che nei classici giorni dedicati (martedì e mercoledì). Questa sera sold out per ospitare gli inglesi dell'Arsenal prima delle otto avversarie che l'Atalanta troverà sul proprio cammino in attesa di stilare la classifica finale e capire quale sarà il destino dei nerazzurri per la seconda fase ad eliminazione diretta.

Champions League, le partite di oggi giovedì 19 settembre: gli orari TV

Come detto, tra le novità di una Champions League sempre più ricca e rinnovata, ci sono anche le partite del giovedì, terza finestra oltre ai consueti e storici appuntamenti del martedì e del mercoledì. Ci sarà Atalanta-Arsenal alle 21:00 ma la giornata è ricca di altri incontri, tra cui spiccano Monaco-Barcellona e Atletico Madrid-Lipsia. Ecco il programma completo per la prima giornata della Fase a Campionato di oggi, giovedì 19 settembre:

18:45

Feyenoord – Leverkusen

Stella Rossa – Benfica

Feyenoord – Leverkusen Stella Rossa – Benfica 21:00

Atalanta – Arsenal

Atl. Madrid – RB Lipsia

Brest – Sturm Graz

Monaco – Barcellona

Atalanta-Arsenal in Champions League, dove vederla in TV e streaming

La sfida tra Atalanta e Arsenal in programma questa sera alle 21:00 al Gewiss Stadium, sarà trasmessa in TV e in streaming in esclusiva per i soli suoi abbonati, da Sky. In televisione su Sky si potrà vedere la partita in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport 4K (canale 213). Anche il live streaming è a disposizione a pagamento: per pc e devices attraverso l'app dedicata, SkyGo, oppure sfruttando il servizio on demand su NOW.