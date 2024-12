video suggerito

Champions League, le partite della sesta giornata: orari e dove vederle in TV e in chiaro Le partite della Champions League di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre. Si gioca la 6ª giornata. Martedì vanno in campo Inter e Atalanta. Mercoledì tocca a Juventus, Milan e Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Champions League riparte martedì 10 e mercoledì 11 dicembre con le partite della sesta giornata della fase a girone unico. In campo domani Bayer Leverkusen-Inter e Atalanta-Real Madrid, alle ore 21, mentre poi il giorno dopo toccherà a Benfica-Bologna, Juventus-Manchester City e Milan-Stella Rossa, sempre alle 21. Tutte le partite si potranno vedere in diretta TV e streaming su Sky, eccezion fatta per quella della Juve che si potrà seguire in esclusiva su Amazon Prime Video. Una la sfida di Champions trasmessa in chiaro su TV8, quella tra Borussia Dortmund e Barcellona.

L’Inter reduce da un filotto di 4 vittorie con il secondo posto in classifica, vuol fare punti anche in casa del Bayer per saldare ancora la sua posizione in classifica. Stesso discorso per l’Atalanta che troverà di fronte un Real Madrid molto arrabbiato per l’inizio di stagione deludente, con già tre sconfitte in Champions. Occasione per il riscatto per la Juve che non vince in Europa da tre partite, e proverà a fare lo sgambetto ad un Manchester City anche lui reduce da un periodo no. Compito difficile per il Bologna che dovrà cercare di migliorare il suo score, con un solo punto all’attivo, sul campo del Benfica che lotta per rientrare nella zona qualificazione. Il Milan con la Stella Rossa va a caccia del 4°successo di fila dopo un inizio non positivo.

Champions League, le partite del 10 e 11 dicembre: gli orari TV

Il programma delle partite di Champions League, che prevede anche quelle delle italiane Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna sarà come sempre spalmato su due giorni, martedì e mercoledì. Due gli slot orari, 18:45 e 21 con la possibilità offerta da Sky di sfruttare diretta gol e di seguire contemporaneamente più match in diretta, con gli episodi salienti. Le prime a scendere in campo saranno Inter e Atalanta contro rispettivamente Bayer e Real, poi toccherà mercoledì a Benfica, Juve e Milan contro Bologna, Manchester City e Stella Rossa. Il programma completo:

Le partite di martedì 10 dicembre

ore 18:45 – Girona-Liverpool (Sky e NOW)

ore 18:45 – Dinamo Zagabria-Celtic (Sky e NOW)

ore 21:00 – Bayer Leverkusen-Inter (Sky e NOW)

ore 21:00 – Atalanta-Real Madrid (Sky e NOW)

ore 21:00 – Shakhtar-Bayern (Sky e NOW)

ore 21:00 – Lipsia-Aston Villa (Sky e NOW)

ore 21:00 – Salisburgo-PSG (Sky e NOW)

ore 21:00 – Bruges-Sporting (Sky e NOW)

ore 21:00 – Brest-PSV (Sky e NOW)

ore 18:45 – Girona-Liverpool (Sky e NOW) ore 18:45 – Dinamo Zagabria-Celtic (Sky e NOW) ore 21:00 – Bayer Leverkusen-Inter (Sky e NOW) ore 21:00 – Atalanta-Real Madrid (Sky e NOW) ore 21:00 – Shakhtar-Bayern (Sky e NOW) ore 21:00 – Lipsia-Aston Villa (Sky e NOW) ore 21:00 – Salisburgo-PSG (Sky e NOW) ore 21:00 – Bruges-Sporting (Sky e NOW) ore 21:00 – Brest-PSV (Sky e NOW) Le partite di mercoledì 11 dicembre

ore 18.45 – Atletico Madrid-Slovan Bratislava (Sky e NOW)

ore 18:45 – Lille-Sturm Graz (Sky e NOW)

ore 21:00 – Juventus-Manchester City (Prime Video)

ore 21:00 Milan-Stella Rossa (Sky e NOW)

ore 21:00 Benfica-Bologna (Sky e NOW)

ore 21:00 Borussia Dortmund-Barcellona (TV8, Sky e NOW)

ore 21:00 Arsenal-Monaco (Sky e NOW)

ore 21:00 Stoccarda-Young Boys (Sky e NOW)

ore 21:00 Feyenoord-Sparta Praga (Sky e NOW)

Quale sarà la partita trasmessa in chiaro su TV8

L'unica partita di questo turno di Champions trasmessa in chiaro in TV sarà Borussia Dortmund-Barcellona in programma mercoledì 11 dicembre alle ore 21. La sfida si potrà seguire senza abbonamenti su TV8, oltre che su Sky. Streaming gratuito sul sito dell'emittente, oltre che sull'app Sky Go per gli abbonati Sky e NOW.

Dove vedere le partite di Champions League in TV e streaming

Le partite del 10 e del 11 dicembre in Champions League saranno tutte trasmesse in diretta TV su Sky con streaming sull'app Sky Go e sul servizio live on demand NOW. L'unico match che sarà trasmesso in esclusiva invece su Amazon Prime Video sarà quello di mercoledì 11 dicembre tra Juventus e Manchester City, disponibile dunque sia su TV che in streaming. Telecronaca di Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini. Come suddetto solo una sfida si potrà vedere in chiaro su TV, quella tra Borussia Dortmund e Barcellona.