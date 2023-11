Chaka Traorè commette un errore con Pioli: condivide una storia senza leggere cosa c’era scritto Chaka Traorè commette una gaffe con Pioli: condivide una storia su Instagram senza leggere il contenuto. Il classe 2004 l’ha subito rimossa.

In una notte con molte ombre e poche luci per il Milan, c'è un ragazzo che può festeggiare il suo esordio assoluto in Champions League: si tratta di Chaka Traoré, classe 2004, che al 77′ è entrato in campo al posto di Samuel Chukwueze. Per l'ivoriano si tratta dei primi minuti con la prima squadra e, nonostante la sconfitta, ha voluto lasciare una traccia sui social di questo bel momento per lui.

Il giovane calciatore del Milan ha pubblicato alcune stories su Instagram con le foto del suo esordio e ha ricondiviso quanti lo avevano taggato: tra le varie foto, però, si annida la gaffe. Traoré ne ha condivisa una senza leggere il contenuto e in questa storia c'era un attacco a Stefano Pioli netto e chiaro.

"Sempre con voi ma il pelato e il suo staff devono stare lontano dal mio Milan": questo era il contenuto del messaggio ricondiviso da Chaka. Il classe 2004 l'ha subito rimosso ma, come prevedibile, sui social sono subito girati numerosi screen.

Se qualcuno ha pensato ad un attacco al suo allenatore, più facile è la lettura che abbiamo anticipato: il ragazzo ha condiviso, senza soffermarsi troppo, tutte le stories dove era stato taggato e così chi apriva il suo profilo personale poteva trovare questo messaggio diretto all'allenatore rossonero.

Dopo la sconfitta per 3-1 con il Borussia Dortmund ci sono sempre più malumori intorno a Pioli e l'ambiente sembra non essere più contento di volerlo a capo della squadra. La società lo ha confermato ma Gerry Cardinale, che era presente al Meazza per l'ultima in casa del girone, non si aspettava questo tipo di risultato e di prestazione contro i tedeschi.

Sicuramente Chaka Traoré non immaginava di chiudere così la serata del suo esordio con la prima squadra ma, purtroppo, i social bisogna usarli bene per evitare di incappare in errori o gaffe in maniera inconsapevole.