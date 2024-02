Ceferin sta per baciare la campionessa della Spagna, si ferma a un centimetro: effetto Rubiales Momento imbarazzante durante la premiazione del Pallone d’Oro Aitana Bonmatí dopo la vittoria della Spagna in finale di Nations League contro la Francia: il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin è sembrato sul punto di baciarla, salvo fermarsi un attimo prima. Evidente la memoria del fresco scandalo Rubiales, Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo aver trionfato ai Mondiali lo scorso anno, ieri la nazionale spagnola di calcio femminile ha proseguito nel suo momento magico vincendo anche la Nations League: battuta in finale la Francia per 2-0, grazie alle reti della sua stella Aitana Bonmatí – fresco Pallone d'Oro – e della sua compagna nel Barcellona Mariona Caldentey. Un momento della successiva premiazione delle calciatrici iberiche da parte di Aleksander Ceferin è diventato virale sui social a causa del comportamento del presidente dell'UEFA nei confronti proprio della Bonmatí: si è fermato giusto ad un centimetro da un bacio che inevitabilmente avrebbe riportato alla memoria un altro bacio, quello che dopo il Mondiale è costato la carriera al presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales.

A Siviglia il match si era messo bene nel primo tempo per le padrone di casa, passate in vantaggio poco dopo la mezzora grazie al gol della miglior calciatrice al mondo, prima del raddoppio arrivato all'inizio del secondo tempo che ha chiuso la pratica. Dopo la doppietta Mondiali-Nations League, la Roja punta adesso senza mezzi termini a vincere le Olimpiadi di Parigi la prossima estate.

Non ci sono state dunque conseguenze sul campo dopo il terremoto che ha decapitato la Federcalcio iberica in seguito allo scandalo Rubiales: l'ex presidente della RFEF nello scorso ottobre era stato squalificato tre anni dalla FIFA dopo aver baciato Jenni Hermoso sulla bocca in maniera non consensuale durante la premiazione dei Mondiali.

Un episodio evidentemente ancora ben vivo nella mente di Ceferin, che peraltro è sembrato ricordarsene solo all'ultimo momento quando è arrivato il turno di consegnare il premio di MVP ad Aitana Bonmatí. Il capo dell'UEFA ha allungato il braccio cingendo la campionessa spagnola e avvicinando il volto della calciatrice al suo in quello che sembrava l'inizio di un bacio, salvo poi fermarsi vicinissimo alla guancia della 26enne. La vicenda Rubiales ha inevitabilmente creato un precedente che ora dissuade da qualsiasi comportamento che possa richiamare alla mente quello molesto dell'ex presidente del calcio spagnolo.