Calcio
video suggerito
video suggerito

Ceferin sbatte la porta in faccia a Super Champions o Superlega: “Mai a tornei per sole 12 squadre”

Aleksander Ceferin ha ribadito il proprio no alla sola idea di tornare a parlare di SuperLega o Super Champions: “L’unico valore duraturo deriva solo dall’unità. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti non solo 12 club esclusivi”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
1 CONDIVISIONI
Immagine

Aleksander Ceferin ha detto no e lo ha fatto nel modo più perentorio e diretto che avrebbe potuto. Così il patron dell'Uefa ha risbattuto la porta in faccia a chi sta di nuovo a fomentare l'idea della Superlega, l'esclusivo torneo riservato ai soli club d'elite che di tanto in tanto ritorna in auge. "Mai una competizione a sole 12 squadre" ha tuonato il numero uno del calcio europeo, "siamo inclusivi e per i cambiamenti. Ma se sono per tutti, non per pochi".

Ceferin conferma il definitivo no dell'UEFA ad un calcio d'elite: "Mai eventi non inclusivi"

L'occasione è stata l'assemblea generale tenutasi a Roma da parte dell'EFC, ex ECA, presieduta dal proprietario del PSG, Nasser Al-Khelaïfi che prese il posto che fu di Andrea Agnelli per anni. Un grande amico del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, al posto di uno dei suoi oramai storici e dichiarati nemici. Così il numero uno del calcio europeo non si è fatto pregare nel ritornare su uno degli argomenti su cui da subito non accetta mezze misure e ha tenuto a precisare che non vi sarà mai alcuna possibilità di uno scenario secondario alla Champions League. Cambiata e riformata, ma a carattere inclusivo: "L'Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club".

Ceferin smentisce la collaborazione con la A22: "Il valore duraturo deriva dall'unità non dai singoli"

Ceferin si è professato per il cambiamento e la novità anche nel calcio: "Promuoviamo un calcio inclusivo e che sia un'ancora nei momenti difficili che viviamo. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti. Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo. Il cambiamento fa parte della storia del calcio e lo sappiamo bene" ha concluso, smentendo però le voci di una possibile collaborazione con la A22, la società che creò la superlega. "Il valore duraturo deriva solo dall'unità, dall'equilibrio e da riforme che rafforzano tutti, non solo pochi".

Calcio
Notizie
1 CONDIVISIONI
Immagine
Perché il Napoli non rischia per Osimhen e il caso plusvalenze nonostante le intercettazioni
Il Lille al Napoli: "Pagherete a prezzo inferiore, ma con valore nominale necessario per chiudere"
Aurelio De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio, l'avvocato: "Non temiamo il dibattimento"
"Mai stato a Lille, neanche per firmare il contratto": Luigi Liguori scoperchia l'affare Osimhen
Cosa c'è di diverso tra l'operazione Osimhen-Napoli e le plusvalenze che hanno inguaiato la Juve
Le intercettazioni, l'AD Chiavelli a Giuntoli: "Speriamo rifiutino, sennò dovremo darci alle rapine"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views