C'è un intruso nell'esultanza del Liverpool, i giocatori gli fanno la festa: volano schiaffi Un invasore di campo durante Arsenal-Liverpool di FA Cup si è unito ai festeggiamenti del gol dei Reds, ma ha trovato un'accoglienza particolare da Nunez e Konate.

A cura di Marco Beltrami

Gli invasori di campo dopo quanto accaduto in Arsenal-Liverpool di FA Cup ci penseranno su due volte prima di scatenarsi. La partita finita con il successo per 2-0 degli ospiti di Jurgen Klopp è stata contraddistinta da una situazione particolare in occasione del gol del vantaggio. I giocatori dei Reds che stavano celebrando la marcatura con veemenza hanno dovuto fare i conti con un intruso.

La punizione calciata da Alexander-Arnold ha tratto in inganno Jakub Kiwior che ha spedito il pallone nella propria porta, regalando la rete dello 0-1. Festa grande al minuto 80 per il Liverpool nella super sfida mai banale contro i Gunners. Tutti i calciatori sono corsi proprio sotto il settore dei tifosi ospiti per abbracciare l'esterno che con la sua giocata ha messo lo zampino sulla rete. Ad un certo punto però ecco che le telecamere hanno evidenziato anche la presenza di qualcuno che non faceva parte della squadra.

Un sostenitore della formazione ospite in trasferta ha deciso di fare invasione di campo e dopo avere saltato i cartelloni pubblicitari, si è unito all'abbraccio dei suoi idoli. Una scena molto curiosa, anche perché qualcuno dei Reds si è accorto dell'intruso e si è scatenato a sua volta. Nunez in particolare, con l'aiuto di Konate, ha iniziato a colpire ripetutamente il ragazzo: schiaffi sulla testa per il tifoso che sicuramente non si aspettava tanto "calore". Spesso abbiamo visto situazioni di questo tipo durante le celebrazioni, ma non con questa veemenza e soprattutto nei confronti di un estraneo.

Insomma non dimenticherà facilmente quanto accaduto all'Emirates, nel bene e nel male. Solo dopo qualche minuto gli steward sono riusciti ad allontanare l'intruso, che si era letteralmente avvinghiato ai suoi beniamini. Questi ultimi però prima di lasciarlo portar via gli hanno voluto fare un ulteriore "scherzo": Konate infatti gli ha strappato il cappello di lana dalla testa e lo ha lanciato tra la folla.