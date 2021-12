C’è un altro uomo nella vita di Wanda Nara: è un militare, non la perde mai di vista Chi è quella persona di stazza notevole che non la lascia sola un minuto, né la perde mai di vista? La sua presenza non è passata inosservata, soprattutto dopo lo scandalo del tradimento tra il marito calciatore e la China Suarez.

Chi è quell'uomo che segue come un'ombra Wanda Nara? Chi è quella persona di stazza notevole che non la lascia sola un minuto, né la perde mai di vista? La sua presenza non è passata inosservata, soprattutto alla luce del grande clamore sollevato nelle settimane scorse dallo scandalo/tradimento che ha coinvolto la donna, il marito calciatore e la China Suarez. È apparso subito chiaro che quell'energumeno avesse un ruolo ben preciso: fare da guardaspalle della moglie e agente di Mauro Icardi, alla manager che meno di una settimana fa è tornata in Argentina per promuovere prodotti della propria linea di cosmetici e presenziare ad alcuni eventi commerciali.

"L'angelo custode" si chiama Agustín Longueira, ha 32 anni ed è originario della città di San Pedro, nella provincia di Buenos Aires. È un ex militare che ha fatto parte del Reggimento Granatieri a cavallo del generale San Martìn ed era assegnato anche come guardia alla Casa Rosada. Una scelta molto simile – quella di ricorrere a un ex soldato che ha ricevuto addestramenti speciali – l'ha fatta anche Cristiano Ronaldo che ha deciso di placare l'ossessione per l'incolumità propria e dei suoi cari affidandosi a due ex commandos.

Tolta la divisa, Longueira ha lavorato come addetto alla sicurezza ricoprendo anche altri incarichi e di recente è divenuto una figura importante nell'organizzazione logistica, negli spostamenti di Wanda Nara in particolare quando partecipa a eventi pubblici. C'era lui accanto a lei quando, circondata dalla folla, ha firmato autografi. È sempre stato lui ad accompagnarla all'auto attraverso un'uscita secondaria (come raccontato da infobae.com). Nel giorno del suo arrivo all'aeroporto di Ezeiza c'era l'ex militare ad accoglierla così come ad accompagnarla perfino alla festa voluta dalla sorella, Zaira.

Un bodyguard che rende più tranquilla la donna nelle uscite pubbliche che richiamano molte persone: è successo anche nella visita della moglie di Icardi in un centro commerciale: lei era lì per sorridere, farsi scattare foto, impugnare i prodotti cosmetici che portano il suo marchio e alimentare business, incassi; lui agiva lontano da sguardi indiscreti, osservando tutto ciò che accadeva intorno alla donna, pronto a intervenire qualora ce ne fosse stato bisogno.

Dov'è Maurito? Non c'è mistero né altro segreto che solletichi il gossip sulla coppia. Wanda è già in Argentina per festeggiare il Natale ed è lì che trascorrerà le vacanze con la sua famiglia. Il marito calciatore arriverà nei prossimi giorni dopo l'ultima gara giocata con il Paris Saint-Germain e la pausa di campionato.