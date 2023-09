Cavani è il solito uomo-squadra anche al Boca Juniors: fa 80 metri di corsa per aiutare i difensori Nonostante qualche difficoltà in fase realizzativa, Cavani è il solito uomo-squadra anche al Boca Juniors: il Matador si fa 80 metri di corsa per aiutare i difensori a proteggere la porta. Encomiabile.

A cura di Vito Lamorte

Edinson Cavani è stato escluso dalle convocazioni dell'Uruguay dopo quindici anni ma il Matador sa come far parlare di sé. Nella nuova esperienza al Boca Juniors le cose non stanno andando benissimo a livello realizzativo, visto che il numero 10 degli Xeneises ha realizzato un gol in 5 presenze, ma l'abnegazione e la volontà di fare bene è sempre la stessa.

In occasione dell'ultima uscita nella Copa de La Liga Profesional Cavani si è fatto notare per un recupero di 80 metri per dare una mano alla difesa e proteggere la porta di Romero. In seguiti alla perdita del pallone di Campuzano, l'attaccante classe 1987 ha iniziato una rincorsa per dare una mano ai compagni del reparto difensivo e la sua accelerazione è terminata solo in area di rigore. Come un terzino qualunque.

Cavani è sempre stato un uomo-squadra e lo sta dimostrando anche in questa sua esperienza in Argentina: con una squadra che non brilla per il gioco offensivo e che spesso ha difficoltà nel portare al tiro i suoi attaccanti, il Matador si fa trovare sempre pronto a dare una mano anche in altre situazioni.

Il Boca di Jorge Almiron ha perso 1-0 in casa contro il Tigre e Cavani non ha trovato di nuovo il gol: gli Xeneises hanno racimolato due sconfitta e due pareggi nelle prime tre partite ma, ormai, il vero obiettivo è un altro. La Copa Libertadores.

L'ex Napoli, PSG e Manchester United è stato ingaggiato dal club argentino perché da anni il club di Buenos Aires sogna di vincere la Copa Libertadores e per farlo ha deciso di portare alla Bombonera una stella come Cavani. In semifinale gli argentini se la vedranno col Palmeiras e sarà un incrocio complicato ma gli Xeneises sono molto determinati e vogliono esaudire il desiderio della società e dei tifosi, che sognano di alzare di nuovo al cielo la coppa più importante dell'America Latina per club.