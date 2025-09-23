Cataldi lancia una borraccia verso Kone: cos’è successo al triplice fischio del derby Lazio-Roma

Lazio-Roma è appena terminata e per festeggiare i giallorossi si dirigono verso la curva occupata dai propri sostenitori per condividere quel momento con ognuno di loro. Vincere il derby vale una stagione e anche per questo la tensione è stata altissima, anche dopo il triplice fischio. Un istante in cui Luca Pellegrini e Danilo Cataldi vivono in maniera concitata dopo aver visto Manu Koné prendere una delle bandierine del terreno di gioco con sopra stampato il simbolo della Lazio (dato che giocava in casa ndr) e dirigersi sotto la curva della Roma.

Il momento in cui Cataldi lancia la borraccia.

I due giocatori biancocelesti evidentemente hanno visto in quel gesto una provocazione o una mancanza di rispetto. Ed è per questo che Cataldi reagisce male. Nel corso di ‘BordoCam', il programma d'approfondimento di DAZN che mostra in pochi minuti il riassunto di ciò che non si è visto in diretta tra reazioni, parole e frasi che la telecamere in 90 minuti non sono riuscite a catturare, viene evidenziato il gesto dello stesso Cataldi. Il centrocampista biancoceleste si vede lanciare una borraccia proprio in direzione di Koné.

Il momento in cui Koné prende la bandierina con lo stemma della Lazio e ci piazza la sua maglietta sopra.

Cataldi e Pellegrini vedono davanti ai propri occhi passare Koné con quella bandierina coperta però dalla maglia giallorossa. A quel punto il centrocampista biancoceleste perde la testa e si infuria lanciando quell'oggetto verso il giocatore della Roma il quale però non viene minimamente sfiorato. La borraccia finisce a terra molto distante da Koné. Probabile che Cataldi non volesse colpirlo, ma solo attirare la sua attenzione per invitarlo a posare quella bandierina festeggiando in maniera più sobria.

Pellegrini e Cataldi guardano Koné andare via con la bandierina.

Da ciò nasce dunque un altro momento di tensione sedato però quasi subito. D'altronde l'espulsione di Guendouzi, la frustrazione di Castellanos e quella di Belayhane in campo hanno contribuito a rendere il finale del derby a dir poco rovente. Al triplice fischio nello spogliatoio non è poi accaduto più nulla. Le telecamere di DAZN inquadrano solo Mancini che si rivolge a Lorenzo Pellegrini e gli dice: "Te l'avevo detto o no?". Appuntamento ora rimandato per il derby di ritorno dopo la Roma andrà a caccia del bis mentre la Lazio giocherà per il riscatto.