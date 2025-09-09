Cassano svela chi voleva l’Inter in panchina prima di scegliere Chivu: “Lo voleva a tutti i costi”

Antonio Cassano torna a far discutere con una delle sue opinioni sul mondo Inter. L’ex attaccante, durante un intervento alla trasmissione ‘Viva el Futbol' ha parlato della situazione tecnica del club nerazzurro e ha svelato un retroscena legato alla scelta di Cristian Chivu come allenatore: “Ho fiducia in questa scelta Chivu anche se l’Inter non dimentichiamo che voleva Fabregas a tutti i costi".

Secondo FantAntonio, infatti, la società di Viale della Liberazione avrebbe avuto in mente un altro nome prima di affidare la panchina all'ex difensore rumeno e che il nome dell'attuale allenatore del Como era in cima alla lista delle preferenze.

Cassano ricorda il suo passato come compagno di squadra di Chivu: "Lo conosco bene Cristian. Come giocatore non devo dire qualcosa io, era fenomenale, un 10 messo in difesa, con una qualità incredibile. Poteva fare tutto quello che voleva. Come allenatore, ha preso un Parma in difficoltà e lo ha salvato. Al Mondiale per Club era appena arrivato, i giocatori erano stressati e non ce la facevano più…"

Cassano: "L’Inter di Inzaghi era talmente più forte ma non ha vinto nulla"

L'ex numero 10 della Nazionale Italiana si è soffermato sulla scelta dell'Inter di virare su Chivu dopo aver ricevuto il ‘no' del Como a trattare con Cesc Fabregas e ha lanciato l'ennesima frecciata a Simone Inzaghi: "La prima partita quando vedo Chivu in panchina dico: ‘Cavolo, almeno i braccetti li fa andare a pressare, vuole andare a prendere la palla alto e rischia anche'. La scelta dell’Inter era Fabregas, il presupposto è questo. Voleva un allenatore che giocasse a calcio e recuperasse velocemente la palla, si voleva un cambio d’identità rispetto ai 4 anni in cui si giocava tutti dietro la linea della palla. L’Inter era talmente più forte… ma non ha vinto nulla. Ho grande fiducia nel lavoro di Chivu, che possa affermarsi e fare bene. È la favorita l’Inter, bisognerà vedere come andrà".

Cassano: "Voleva Lookman, quindi Chivu voleva cambiare anche identità alla squadra"

Infine, Antonio Cassano si è soffermato anche sul mancato arrivo all'Inter di Ademola Lookman e sulla scelta di quel profilo da parte di Chivu per la sua squadra: "E il club voleva Lookman, quindi Chivu voleva cambiare anche identità alla squadra… Con Lookman avrebbe fatto 3-4-3, con Thuram e Lookman ali. Questa è un’altra roba…".