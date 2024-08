video suggerito

Cassano pronostica il Napoli in Champions e attacca Conte: “Deve piangere meno, ma la colpa non è sua” Cassano ha commentato la disfatta del Napoli contro l’Hellas Verona in occasione della prima puntata della trasmissione “Viva El Futbol”: parole dure per Conte e De Laurentiis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Antonio Cassano ha commentato la disfatta del Napoli contro l'Hellas Verona in occasione della prima puntata della trasmissione "Viva El Futbol" con i suoi compagni di viaggio, Daniele Adani e Nicola Ventola. L'ex attaccante di Roma, Inter e Milan si è espresso con parole molto dure sia nei confronti di Antonio Conte che di Aurelio De Laurentiis: “Non ho dubbi sul fatto che Conte possa arrivare in Champions con il Napoli. Il disastro l’ha fatto però l’anno scorso De Laurentiis e sta continuando a farlo perché quando ha detto che avrebbe rinnovato Osimhen per poi venderlo è stato un autogol clamoroso. Le squadre che lo vogliono decidono quanto spendere e non tu, altrimenti te lo tieni".

Il Napoli, per chi non avesse seguito il primo turno di campionato, ha perso per 3-0 al Bentegodi contro la squadra di Paolo Zanetti sgretolandosi dopo il primo gol subito e senza mai riuscire a dare un segnale di reazione.

Sempre in merito alla prestazione contro l'Hellas Verona l'ex attaccante ha dichiarato:"La gara di Verona è stata una delle più brutte del Napoli degli ultimi anni, io non avrei mai pensato ad un disastro del genere. Anche Conte in conferenza stampa deve iniziare a piangere meno e deve fare qualcosa in più, ma la colpa non è sua ma di De Laurentiis. Osimhen? Occhio che se resta diventa una patata non bollente, ma esplosiva”.

Nel corso della trasmissione, Cassano ha stilato anche la sua griglia personale della Serie A: per lui le prime quattro squadre del campionato 2024-2025 saranno Inter, Roma, Atalanta e Napoli, con Milan e Juve fuori dalla zona Champions League.

L'ex calciatore non nasconde mai le sue opinioni e anche in questo caso farà, probabilmente, discutere ma Cassano è così e non è detto che non possa indovinare il pronostico anche quest’anno dopo che la scorsa stagione aveva criticato duramente la scelta di Rudi Garcia da parte di De Laurentiis, preannunciando il disastro che poi si è verificato.