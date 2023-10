Cassano preso in giro su Bellingham reagisce: “Lo dico a quei falliti che si divertono” Antonio Cassano ha risposto piccato a chi ha ironizzato sulle sue dichiarazioni su Jude Bellingham: “Non mi piace”, aveva detto del giocatore del Real Madrid. Adesso chiarisce e va all’attacco: “Io lo continuo a ridire, perché io non sono un coniglio che si nasconde”.

A cura di Paolo Fiorenza

L'impatto di Jude Bellingham sul Real Madrid è stato devastante: il 20enne inglese, arrivato in Spagna con la pressione doppia derivante dal prezzo esorbitante pagato al Borussia Dortmund (quasi 140 milioni) e dal contemporaneo addio del totem Benzema, è partito come meglio non sarebbe potuto in questa stagione. Subito titolarissimo per Ancelotti, Bellingham nelle prime 9 partite giocate con le merengues ha messo a segno ben 8 gol e 3 assist.

Tra le reti realizzate dal nazionale inglese, quella di martedì sera al Maradona si staglia come una gemma che brilla di luce purissima: uno slalom che ha fatto a fette la difesa del Napoli e mostrato tutta la tecnica in velocità del madridista. Bellingham è tanto bello da vedere quanto efficace e sta trascinando il Real al primo posto sia nella Liga che nel girone di Champions.

Un giocatore che molti tifosi vorrebbero vedere nella propria squadra, ma che non incontra il gusto di Antonio Cassano, che qualche tempo fa si era espresso così sul centrocampista offensivo cresciuto nel Birmingham: "Bellingham può piacere a voi, non a me, ok? Pedro e Gavi sono un'altra roba, Musiala è un'altra roba", aveva detto il barese dai microfoni della Bobo TV, indicando nei calciatori di Barcellona e Bayern talenti a suo dire più meritevoli di apprezzamento.

Queste parole sono tornate a circolare sui social dopo il meraviglioso gol segnato da Bellingham al Napoli – con annessa ironia sulla ‘competenza' dell'ex fantasista – ed allora ieri sera Cassano è tornato sull'argomento, ribadendo quelle medesime parole, ma con una precisazione importante: non è che quello che non piace non sia forte… "Più di qualcuno lo riporta e io lo continuo a ridire, perché io non sono un coniglio che si nasconde. Ovviamente qualcuno si diverte: ‘L'ha detto, non l'ha detto'. Non me ne frega un cazzo. Perché ovviamente loro riportano quello che vogliono loro, però la gente onesta anche ascolta. Bellingham, Antonio Cassano, ti piace? No! È un campione, un fenomeno? Assolutamente sì".

"Che discorso è, di cosa stiamo parlando. Di fuffa. Lo ridico ancora: Bellingham è forte, è un campione. È devastante, anche di grande personalità: arrivare a Madrid e fare quello che sta facendo lui è devastante, due coglioni così. Mi piace? Non è il mio genere di giocatore, ma è fenomenale, un campione. Chiudiamo questa cosa che devo dire ai due-tre falliti che si divertono", conclude Cassano.