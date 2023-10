In Spagna sono tutti pazzi di Bellingham dopo il gol al Napoli: “Ha segnato come Maradona” Bellingham ha segnato un gol bellissimo al Napoli e in Spagna sono partiti subiti i paragoni con Maradona.

A cura di Vito Lamorte

Jude Bellingham ha conquistato i cuori dei tifosi del Real Madrid e tutta l'opinione pubblica spagnola in meno in di dieci partite. Il centrocampista inglese è arrivato alla Casa Blanca la scorsa estate per una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro, ma l'investimento fatto dai Blancos sembra assolutamente ripagato da quanto questo ragazzo sta facendo fin dalle prime uscite.

Anche a Napoli, in occasione della vittoria del Real per 3-2 in casa dei campioni d'Italia in carica, è stato tra i migliori in campo e l'UEFA l'ha premiato col premio di MVP. Jude ha segnato la rete del momentaneo 1-2 con una giocata che ha fatto scattare subito paragoni illustri.

Bellingham ha preso palla sulla trequarti avversaria in corsa e dopo ave dribblato un paio di avversari ha piazzato la palla alle spalle dell'incolpevole Meret: slalom gigante tra le maglie azzurre e gol di pregevolissima fattura che in Spagna è stato subito ribattezzato ‘come Maradona'.

La stampa spagnola non ha perso tempo con paragonato il gol di Jude a quelli del Pibe de Oro e se il quotidiano MARCA parla di "omaggio di Bellingham a Maradona", ecco che AS si spinge un po' oltre con ‘Bellingham come Maradona'.

Proprio in merito a questo lo stesso Bellingham aveva smorzato un po' i parallelismi dopo la partita: "Gol alla Maradona? È un po' troppo. Da quello che ho visto su YouTube, la sua qualità era un po' migliore della mia (ride), o molto meglio direi."

Il numero 5 del Real Madrid, che aveva firmato anche un assist per Vinicius Jr, ha mostrato tutta la sua classe anche al pubblico napoletano e ha giocato l'ennesima partita da incorniciare di questo inizio di annata.

Il classe 2003 grazie alla rete segnata al Napoli è il terzo giocatore a segnare nelle prime due partite di Champions League con il Real Madrid: gli unici due a riuscirci, oltre a lui, sono stati Christian Karembeu e Cristiano Ronaldo.