Cassano e Adani litigano sulla top 11 dei calciatori più forti: "Mi deludi, come fai a sceglierlo?" Nell'ultima puntata di Viva el Futbol, gli animi si sono accesi scherzosamente quando Cassano e Adani hanno scelto gli undici giocatori più forti di sempre.

A cura di Marco Beltrami

Qual è la squadra virtuale più forte di tutti i tempi? Adani, Cassano e Ventola nell’ultima puntata di Viva el Futbol si sono cimentati in uno dei giochini più classici del calcio, ovvero quello legato alla scelta della top 11 con i giocatori più forti della storia. E il confronto è diventato caldo, con Cassano che ha contestato in particolare una scelta di Adani, ovvero quella di mettere a centrocampo l’ex Inter Lothar Matthäus.

Adani sceglie gli undici calciatori più forti di sempre

Il primo a scegliere quelli che a suo dire sono stati ruolo per ruolo i migliori interpreti del pallone di sempre è stato infatti l'ex difensore. Mentre FantAntonio lo incalzava ("Chi metti? Dici che l'hai fatto sempre, devi fare le scelte!"), ecco che Adani è partito dalla difesa, optando per una sorta di 3-3-4, o meglio 3-3-1-3. L'unico dubbio per il reparto arretrato è quello legato a Franco Baresi, che alla fine però è stato sacrificato: "Allora abbiamo detto, Gigi Buffon, Cafu, Beckenbauer, Maldini".

Sul centrocampo Lele Adani è andato un po' in crisi, scegliendo due nomi su tre e rimandando la scelta a dopo l'attacco: "Matthäus e Cruijff che è vivo e ti contesta pure quel maglione che hai (rivolto scherzosamente a Ventola, ndr), poverino il grande Johan. Ti do i quattro: Maradona, Messi, Pelé e a sinistra Ronaldo il Fenomeno. Dopo mi manca un centrocampista, ma va bene mi prendo un po' di tempo".

Cassano contesta Adani sulla scelta di Matthäus

Cassano a questo punto non è sembrato gradire le scelte dell'amico e compagno di trasmissione: "Mi stai deludendo. Tu mi stai deludendo Lele", con Adani che ha risposto piccato: "Ma tu dì la tua, ma cosa vuoi? Dì la tua. Perché ho detto degli scarsi?". La replica di FantAntonio che ha puntato il dito sul centrocampo: "Stavamo parlando dei centrocampisti più grandi della storia, abbiamo fatto cinque nomi e tu non ne metti uno? Tu Matthäus lo metti meglio di Modric, di Iniesta? Non ti dico che è scarso". Adani ha spiegato: "Mi dici tutti all'attacco, e io ti metto un giocatore con due controcoglioni così che è stato Pallone d'Oro, campione del mondo… Allora dì la tua ma non contestare. Sai chi era Matthäus o no?". Cassano ha chiuso la discussione così: "Non facciamoli incazzare dai, sono diventato interista per i tre tedeschi".

La top 11 scelta da Antonio Cassano

Quando è toccato a Cassano le cose sono partite male, con un malinteso che ha spinto Adani ad un'altra stoccata simpatica al barese: "Hai detto Carlos Cafu (Cassano si riferiva a Roberto Carlos e Cafu, mentre Adani pensava avesse sbagliato il nome del laterale brasiliano), è gente non precisa, lui non parla bene sennò avrebbe detto Roberto Carlos e Cafu". Anche l'ex di Roma, Real, Inter e Milan ha scelto lo stesso modulo: "Buffon, Roberto Carlos e Cafu sulle fasce, e Maldini centrale. A centrocampo devo mettere i miei pupilli, tanto è una squadra così sennò chi corre: Iniesta, Cruijff e Zidane. Scusa eh. Maradona, Messi a destra, Pelé a sinistra e Ronaldo il Fenomeno. Tanta roba eh?".

Tornando dopo sulla questione Cassano ha chiesto ad Adani: "Ma tu davvero metti Matthäus davanti agli altri? Io l’ho visto pochissimo". La chiosa è dell'ex difensore: "Era diverso, aveva un’esuberanza pazzesca partiva, andava faceva gol".