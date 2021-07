L'Italia stasera affronterà la Spagna nelle semifinali dei campionati Europei dopo aver mandato a casa il Belgio di Romelu Lukaku, temutissimo alla vigilia ed invece deludente contro gli azzurri. Il trascinatore dell'Inter nella stagione dello Scudetto ha fallito un paio di occasioni favorevoli, ma più in generale è finito stritolato nella morsa della coppia centrale juventina formata da Bonucci e Chiellini.

Lukaku ha toccato la sfera solo 23 volte in tutta la partita, risultando l'ultimo in questa graduatoria a parte i giocatori subentrati, ed ha perso 10 palloni. Insomma una prestazione non all'altezza del bomber devastante che abbiamo imparato a conoscere nelle sue due stagioni in Serie A, complice la forza degli avversari e la strategia ad hoc studiata da Mancini.

Una prova che ha ridato fiato ai critici del 28enne belga, tra cui Antonio Cassano, molto duro con Lukaku nella sua abituale chiacchierata con Vieri, Adani e Ventola nell'ultima puntata della ‘Bobo TV' su Twitch: "I gol li puoi anche sbagliare, il problema è che non l'ha mai ciapata, che è diverso. È facile fare gol contro l'Empoli, il Frosinone, il Bologna, la Sampdoria, con tutto il rispetto, mentre in Nazionale ha segnato ad Andorra, Liechtenstein etc etc".

Cassano non ne fa una questione di reti sbagliate, ma di utilità per la squadra, inesistente contro l'Italia: "L'altro giorno quello che ha combinato Lukaku… non è riuscito a tenere una palla, non è riuscito a dare una palla. Chiellini per me è uno dei difensori più forti che la storia italiana abbia mai avuto, è fenomenale, però ha 38 anni (ne compirà 37 il mese prossimo, ndr) con mille problematiche, non ha più la forza di prima, Lukaku ha fatto una grande fatica l'altro giorno, non con i gol, ma a tener palla, non riusciva a fare niente. Poi se sei un minimo furbo, di là fai fatica… buttati dalla parte di Bonucci che fa più fatica a difendere".

Del resto già nel 2019 Cassano aveva bocciato l'acquisto di Lukaku da parte dell'Inter: "A me personalmente non piace, a quelle cifre è una follia. Se fossi l'Inter non lo prenderei". Dopo uno Scudetto vinto e decine di gol messi a segno, evidentemente l'opinione di Fantantonio non è cambiata di molto…