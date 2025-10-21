Cassano disintegra il Milan: “Allegri faticherà ad arrivare tra i primi 4, Leao è scarso”

Antonio Cassano nella trasmissione ‘VIva El Futbol’ ha criticato aspramente il gioco del Milan e nel suo mirino ha messo Leao e il tecnico Massimiliano Allegri.

Che Antonio Cassano non ami Massimiliano Allegri è cosa risaputa. L'ex calciatore non cambia la sua opinione riguardo il tecnico livornese nemmeno dopo l'ottimo avvio di stagione del Milan, capolista con cinque vittorie in sette giornate di Serie A. Cassano in ‘Viva El Futbol' è stato tranchant nei confronti di Allegri, che non vede nemmeno tra le prime quattro a fine stagione, ma pure di Leao, autore di una doppietta.

"Il Milan è inguardabile qualcuno deve spiegarmi se è lì meritatamente"

Cassano commentando la partita tra Milan e Fiorentina, definita fatiscente con un solo calciatore di livello (Modric), ha messo nel suo mirino il tecnico rossonero: "Una partita fatiscente, una Fiorentina inguardabile, rossoneri aiutati dalla papera di De Gea. Come dice il mio amico Lele (Adani) arriverà Padre tempo, è arrivato per Mourinho, arriverà pure per Allegri. Lo dico oggi che è primo in classifica. Farà fatica ad arrivare nelle prime 4 della Serie A. Se ci riuscirà diranno che ha fatto il miracolo. Lui ha quei discepoli che gli vanno dietro".

Per poi rincarare la dose: "Qualcuno mi deve spiegare se il Milan è meritatamente lì, per i risultati sì, ma per le prestazioni no, è inguardabile, perché lo è, nessuno può dirmi il contrario".

"Leao è impalpabile, si crede Ronaldinho ma è scarso"

L'incontro tra Milan e Fiorentina è stato deciso da una doppietta di Leao, un giocatore che Cassano non ama affatto. Il portoghese è stato aspramente criticato da FantAntonio: "Un genio un fenomeno, impalpabile, riconoscibile per quello che fa negli ultimi sei anni e lo fanno passare da fenomeno. Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia, vuol sembrare una star e si crede Ronaldinho: è scarso e resta scarso, è stato impalpabile e irriconoscibile, la stampa lo mette sul piedistallo".

Poi il giudizio comune su Max e sull'attaccante: "Non mi stanno sulle scatole né Allegri né Leao, ma c'è gente che li fa passare come fenomeni. Questo mi dà fastidio. Allegri scarso e Leao sopravvalutato, se vinceranno lo scudetto non cambierò idea se giocheranno di m****".